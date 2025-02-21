印太第一島鏈 林佳龍：讓台海成為印太安全的護城河

外交部長林佳龍近期陪同賴清德總統於總統府接見美國前白宮副國安顧問博明（Matthew Pottinger）以及蒙哥馬利（Mark Montgomery）海軍少將，20日也在外交部與兩人會談，21日更將出席他們共同撰寫的《沸騰的護城河》新書發表會。林佳龍表示，台灣坐落於印太戰略的「第一島鏈」核心位置上，面對中國大陸等極權勢力擴張的威脅，應為區域安全與穩定做出貢獻，讓台灣海峽成為難以跨越的「護城河」。

林佳龍說，《沸騰的護城河》中文版已在台灣正式上市，這本書講述台灣重要的戰略地位，以及保衛台灣的急迫性，對國際局勢有精闢洞察，林佳龍提到，去年此書發行英文版時，他就曾贈書給駐外同仁。

林佳龍也大方分享他的心得並引用書中觀點表示，所謂「強化台灣軍備是一種挑釁！」其實只是中共的話術，他非常同意書中所說「備戰才能止戰」的觀點。林佳龍強調，總統賴清德已宣布將增加國防支出到GDP的3%，「台灣需要為自己的安全負責」，才能與美國等民主國家一起行動，發揮「嚇阻」的能力，維持台海的和平與穩定。

談及台海穩定，林佳龍表示，近期無論是美日元首峰會或是美日韓外長會議，都發布聲明強調「反對任何以武力或脅迫等方式片面改變台海現狀」，展現美國及印太夥伴對守護「自由且開放印太」的堅持與共識。林佳龍強調，未來外交部也將秉持「總合外交」理念，以「台灣三鏈戰略觀」的角度與國際友人共同應對挑戰。

林佳龍指出，在「民主價值鏈」上，台灣將遵守以規則為基礎的國際秩序，並堅定與民主國家一同守護自由、人權與法治等共同價值。在經濟、產業的「非紅供應鏈」上，迎接人工智慧物聯網（AIoT）與5G的時代，將落實總統賴清德提出的「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，期待與所有民主國家一起強化經濟韌性，繁榮彼此。

最後，林佳龍認為，台灣坐落於印太戰略的「第一島鏈」核心位置上，台灣應持續強化自身的防衛能力，並與鄰國和友盟建立單一戰區的防禦觀念和體系，以應對中國大陸等極權勢力擴張的威脅，為區域安全與穩定做出貢獻，讓台灣海峽成為難以跨越的「護城河」。