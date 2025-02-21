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日媒問是否考慮選黨主席？盧秀燕今重申：沒有決定

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天重申，受日媒專訪時說對參選黨主席「還在考慮中」，其實就是「沒有決定」。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕今天重申，受日媒專訪時說對參選黨主席「還在考慮中」，其實就是「沒有決定」。記者陳敬丰／攝影

台中市長盧秀燕24日將出訪日本，日前受日本經濟新聞專訪，被問及是否參選中國國民黨主席，她表示「還在考慮中」。盧秀燕今天再次表示，「還在考慮」的意思就是「沒有決定」，日媒也很清楚她上班時間不會談政治，就沒有再繼續這個話題。

盧秀燕預計24日訪日，3月1日返台，是任內首次出訪日本，受到日本政界、媒體高度關注，日本經濟新聞也專訪盧，詢問是否投入2028總統大選、2025國民黨主席等。盧對於總統大選，表示現階段沒有考慮，不過對於黨主席，則說「還在考慮中」，引起外界聯想。

盧秀燕今天受訪說，所謂「還在考慮」，基本上就是「沒有決定」；日媒對她相當熟悉，也清楚她上班時間盡量不談政治、政黨或選舉，因此這個話題並沒有繼續下去。

國民黨 日媒 盧秀燕

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