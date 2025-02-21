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王鴻薇：川普將普發5千美元 為何民進黨不能還錢於民

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團書記長王鴻薇。圖／聯合報資料照片
國民黨立院黨團書記長王鴻薇。圖／聯合報資料照片

去年超徵稅收超過5千億，國民黨立院黨團日前提出，全民普發一萬元，還錢於民。國民黨團書記長王鴻薇今日表示，美國總統川普計畫普發5千美元，還錢於民。她要求，民進黨還錢，超徵普發現金一萬。

王鴻薇說，美國也要還錢於民了，領導美國政府效率部的馬斯克，在社群平台提議向所有繳納聯邦所得稅的家庭發放「效率部分紅」，每戶可獲5000美元（約合新台幣16.4萬元）。川普也對此表示支持，認為此舉有助於促進公眾監督政府支出。

王鴻薇表示，當美國已經在砍政府浪費預算發給人民，民進黨政府還超收人民納稅錢不還，還要死抓著這些錢不還到什麼時候。

王鴻薇強調，之前她也指出新加坡普今年已經是第六次消費券，今年預估發放800新加坡元（約合新台幣2萬元），英國及許多亞洲國家也都這樣做，如今美國也正式宣布支持發放，在在證明了國民黨團主張的「還錢於民」這不只是國際趨勢，也是合理的國家政策。

王鴻薇提到，對比我國，財政部公布2024年稅收高達3兆7619億元、超徵5283億元，雙雙創下史上新高，普發現金1萬元也不過2300億元，將超收的稅款4成還稅於民，都不願意嗎？過去2021年起，政府稅收超徵共1兆8000多億，但也才還債還本5318億元，民進黨政府不能再找藉口推托了，這吃相真的很難看。

王鴻薇總結，當還錢於民的聲音出現，卻見到的是民進黨立法院黨團第一時間反對，財政部乃至總統府都不願意給明確承諾。新加坡能，美國能，偏偏賴清德政府不能，對人民如此小氣。

美國總統川普（圖）。（法新社）
美國總統川普（圖）。（法新社）

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