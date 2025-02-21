賴總統：承繼李登輝與安倍晉三理念與精神深化台日關係

賴清德總統今天接見日本故前首相安倍晉三夫人安倍昭惠時表示，他會承繼已故總統李登輝與安倍晉三的理念與精神，持續守護自由民主價值、深化台日友好關係。

賴總統致詞時表示，去年5月，安倍昭惠來台參加他與副總統蕭美琴的就職典禮，並在總統府敘舊。今天非常歡迎安倍昭惠再次來訪，也很高興能與在座的訪賓見面交流。

賴總統說，昨天首屆「哈利法克斯台北論壇」（HFX Taipei）登場，他與安倍昭惠一起參加開幕式。安倍昭惠稍早也在論壇當中發表專題演講，為全球安全及民主發展提供寶貴意見，他要感謝安倍昭惠特別來台共襄盛舉，展現對台灣的強力支持。

賴總統也感謝安倍晉三率先倡議「自由開放的印度太平洋」願景，呼籲國際社會關注臺海及印太和平穩定，如今已經成為全球民主國家共同戰略目標，並且對國際情勢和台灣安全產生深遠的影響，這些都是安倍晉三相對台海與印太區域的重要貢獻。

賴總統提到，日本首相石破茂近日與美國總統川普舉行峰會後，共同重申台海和平穩定的重要性，並反對以武力或脅迫片面改變現狀，也支持臺灣參與國際組織，代表石破茂也進一步落實安倍晉三的理念。

賴總統表示，非常感謝安倍晉三對台灣的情誼，也感謝安倍昭惠繼承安倍晉三的理念，為區域和平與繁榮帶來溫柔而堅毅的力量，並在許多公開場合，呼籲各方持續關切台海和平。尤其是去年12月，安倍昭惠應川普伉儷邀請訪美時，針對台海議題為臺灣發聲，讓台灣人民非常感動。

賴總統強調，面對威權國家持續擴張，台灣將和日本、美國，以及歐盟等理念相近國家繼續攜手合作，共同為全球及區域的和平與繁榮做出貢獻。期盼在安倍昭惠的努力下，區域和平繁榮能持續進展。

賴總統說，安倍昭惠明日將與李登輝的千金李安妮見面。李前總統與安倍晉三都是畢生致力推動台日關係的政治家，「我們將承繼他們的理念和精神，守護自由民主價值，深化台日友好關係」。

安倍昭惠致詞時表示，安倍晉三是山口縣人，今天隨同她來訪尚包括參議員北村經夫、山口縣知事村岡、副議長島田，以及許多山口縣重要人士，相信安倍晉三在天之靈看到此景，一定感到非常欣慰。

安倍昭惠說，安倍晉三逝世時，賴總統時任副總統，特地到其宅邸哀悼、致意，這種深厚情誼、溫馨的慰問與關懷，她永不忘懷。前年安倍晉三紀念影像展在臺灣辦，許多台灣各界人士前往觀展；去年她有幸參加賴總統就職典禮，也與許多台灣友人見面，親身感受到台日關係緊密與美好。

安倍昭惠說，她會秉承安倍前首相的遺志，竭盡全力促進台日關係發展更上層樓。