新北藍黨團幹部交接 王威元提醒侯友宜最後2年找亮點

國民黨新北市議會黨團舉行幹部交接典禮，新任的黨團書記長王威元細數並肯定侯友宜任內政績，並指出，侯友宜為新北市畫的龍形出來，更重要的就是點睛，應該積極盤點各選區仍有哪些民眾最關切的需求、好好把握未來兩年的時間找亮點，把期限內可以完成的政績，逐一加速完成。

新任書記長是王威元，副書記長則由游輝宂、蔡健棠、黃心華議員擔任，財務長由陳家琪議員擔任。

王威元說，感謝侯市長卓越的執行力、強烈的個人特色，為新北市帶來顯著的改變，包括五股夏綠地、熊猴森樂園、都更三箭、通學廊道、210全齡公園、126間公托、300班幼稚園、100間日照、1032銀髮俱樂部等等都是顯著亮點。

王威元說，市長任期還有接近兩年，不算太短，如何在現有特色亮點上再更進一步，建議積極盤點各選區仍有哪些民眾最關切的需求、好好把握未來兩年的時間，把期限內可以完成的政績，逐一加速完成，國民黨議會黨團除了會堅守本分、理性監督之外，也將會是市府的最佳策略伙伴，只要是對新北市民有利的事情，一定會和所有議員們一起，支持市府的相關施政建設。

王威元說，今年因財劃法修訂，新北市可能會新增374億的經費，但以目前詭譎多變的政黨對立氛圍來看，中央是否會藉故縮減計畫補助的款項，市府仍須嚴陣以待，他也認為要讓議會殿堂成為理性問政的場域，而非激化仇恨的作秀戲場，一起「攜老、扶幼、拚建設」讓新北經驗成為全台標竿。

甫卸任書記長的陳偉杰則說，過去一年他為強化黨團的空戰實力，以應變大環境的脈動，完成了上任時的承諾，大家願意跨越藍綠共同為新北市政而努力，是他這一年來最重要的里程碑，未來將持續以不同形式，讓新北市的國民黨在全台發揮影響力。