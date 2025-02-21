快訊

經典賽／中華隊今晚首戰西班牙！台鋼陳宇宏先發 運彩賭盤看好大勝

國光客運乘客突昏倒…司機直接開進基隆長庚急診 惜仍不治

柯基溜滑板神技炸裂！下樓梯後還能滑行再推進 網驚呼不科學：這是AI吧

聽新聞
0:00 / 0:00

新北藍黨團幹部交接 王威元提醒侯友宜最後2年找亮點

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議會國民黨團今天舉行幹部交接典禮。由陳偉杰（左）交接給王威元（右）。記者葉德正／攝影
新北市議會國民黨團今天舉行幹部交接典禮。由陳偉杰（左）交接給王威元（右）。記者葉德正／攝影

國民黨新北市議會黨團舉行幹部交接典禮，新任的黨團書記長王威元細數並肯定侯友宜任內政績，並指出，侯友宜為新北市畫的龍形出來，更重要的就是點睛，應該積極盤點各選區仍有哪些民眾最關切的需求、好好把握未來兩年的時間找亮點，把期限內可以完成的政績，逐一加速完成。

新任書記長是王威元，副書記長則由游輝宂、蔡健棠、黃心華議員擔任，財務長由陳家琪議員擔任。

王威元說，感謝侯市長卓越的執行力、強烈的個人特色，為新北市帶來顯著的改變，包括五股夏綠地、熊猴森樂園、都更三箭、通學廊道、210全齡公園、126間公托、300班幼稚園、100間日照、1032銀髮俱樂部等等都是顯著亮點。

王威元說，市長任期還有接近兩年，不算太短，如何在現有特色亮點上再更進一步，建議積極盤點各選區仍有哪些民眾最關切的需求、好好把握未來兩年的時間，把期限內可以完成的政績，逐一加速完成，國民黨議會黨團除了會堅守本分、理性監督之外，也將會是市府的最佳策略伙伴，只要是對新北市民有利的事情，一定會和所有議員們一起，支持市府的相關施政建設。

王威元說，今年因財劃法修訂，新北市可能會新增374億的經費，但以目前詭譎多變的政黨對立氛圍來看，中央是否會藉故縮減計畫補助的款項，市府仍須嚴陣以待，他也認為要讓議會殿堂成為理性問政的場域，而非激化仇恨的作秀戲場，一起「攜老、扶幼、拚建設」讓新北經驗成為全台標竿。

甫卸任書記長的陳偉杰則說，過去一年他為強化黨團的空戰實力，以應變大環境的脈動，完成了上任時的承諾，大家願意跨越藍綠共同為新北市政而努力，是他這一年來最重要的里程碑，未來將持續以不同形式，讓新北市的國民黨在全台發揮影響力。

侯友宜 國民黨

延伸閱讀

力挺藍委 侯友宜感謝立委修財劃法為新北爭取預算

影／侯友宜議會參加書記長交接 民代率3百群眾抗議板殯擴建

三峽長福立體停車場設211車位 盼解決老街停車亂象

鶯歌生命紀念館可容納5萬櫃位 預計117年啟用

相關新聞

王鴻薇：川普將普發5千美元 為何民進黨不能還錢於民

去年超徵稅收超過5千億，國民黨立院黨團日前提出，全民普發一萬元，還錢於民。國民黨團書記長王鴻薇今日表示，美國總統川普計畫...

賴總統：承繼李登輝與安倍晉三理念與精神深化台日關係

賴清德總統今天接見日本故前首相安倍晉三夫人安倍昭惠時表示，他會承繼已故總統李登輝與安倍晉三的理念與精神，持續守護自由民主...

新北藍黨團幹部交接 王威元提醒侯友宜最後2年找亮點

國民黨新北市議會黨團舉行幹部交接典禮，新任的黨團書記長王威元細數並肯定侯友宜任內政績，並指出，侯友宜為新北市畫的龍形出來...

歷經7次修憲 黃國昌：賴清德召開院際協調根本一場笑話

民眾黨立院黨團總召黃國昌日前說，自己高中時曾每天凌晨4時起床，跑到孫中山遺像前背三民主義。黃國昌今說，綠營側翼常漏重點，...

【重磅快評】攻擊徐巧芯母親是陸配？許淑華有3大失策

國民黨立委徐巧芯在臉書指民進黨台北市議員許淑華多次聲稱她母親是陸配，她拿出戶籍謄本證明母親出生於台北，從沒去過中國大陸，...

兩個太陽延長賽 黃珊珊式微黃國昌居主流開啟新時代

民眾黨立院黨團總召黃國昌當選黨主席，白營進入黃國昌接班時代。不過此時有媒體披露檢調查辦民眾黨主席柯文哲案時，意外發現的一則簡訊，民眾黨立委黃珊珊曾向柯文哲抱怨稱「國昌收不回來」，也讓民眾黨「兩個太陽之爭」再次引發熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。