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歷經7次修憲 黃國昌：賴清德召開院際協調根本一場笑話

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨立院黨團上午回應時事，黃國昌（左）說，賴清德現在召開院際協調根本是笑話。記者曾吉松／攝影
民眾黨立院黨團上午回應時事，黃國昌（左）說，賴清德現在召開院際協調根本是笑話。記者曾吉松／攝影

民眾黨立院黨團總召黃國昌日前說，自己高中時曾每天凌晨4時起床，跑到孫中山遺像前背三民主義。黃國昌今說，綠營側翼常漏重點，憲法歷經7次修憲，早就跟當初五五憲草不一樣，時空環境完全不同，總統已是實際行政權代表，有何地位開院際協調，「賴清德現在召開院際協調根本是笑話。」

黃國昌日前直播中提到，高中時每天凌晨4時起床背三民主義，還說孫中山看了會很感動，但有網友找出過去受訪說背三民主義是浪費生命，也被批是要搶奪中華民國神主牌。

黃國昌表示，會把直播內容解讀成這樣，顯然側翼識讀能力有狀況，那天會提到三民主義，是因為賴清德依照中華民國憲法召開院際協調，而院際協調權是依照過去五五憲草的時候所訂，政權、治權分立，總統是政權，因為那時候總統是國民大會選出來的，治權也就是行政立法司法考試監察，政權跟治權分離，所以才會有憲法44條。

黃國昌說，如今經歷七次修憲，時空環境完全不同，總統已是實際行政權代表，「有何地位召開院際協調？賴清德現在召開院際協調根本是笑話」，中國民國憲政變遷史搞不清楚，完全搞錯重點。

黃國昌更說，民進黨內許多法學專家，怎沒人去提醒賴清德，這個盲腸條款不能用，至於念三民主義，是他那年代人的必經歲月，在三民主義從必考科目廢除前，相信大家都有背得很痛苦的經驗，要考高分只能背，實在不是好的教育方式。

中華民國憲法 賴清德 黃國昌

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