快訊

又來！X全球大當機 網站暖心喊1句話讓網友氣炸

批網軍大罷免添柴火 傅崐萁：賴清德想罷掉韓國瑜「收回立法院」

不到60歲中風成植物人 竟是「1謠言」害的？控制血壓這些事不可不知

【重磅快評】攻擊徐巧芯母親是陸配？許淑華有3大失策

聯合報／ 主筆室
國民黨立委徐巧芯今天秀出戶籍謄本，證明她母親出生於台北市，並不是陸配，呼籲許淑華若有良知，請向她母親道歉。圖／徐巧芯辦公室提供
國民黨立委徐巧芯今天秀出戶籍謄本，證明她母親出生於台北市，並不是陸配，呼籲許淑華若有良知，請向她母親道歉。圖／徐巧芯辦公室提供

國民黨立委徐巧芯在臉書指民進黨台北市議員許淑華多次聲稱她母親是陸配，她拿出戶籍謄本證明母親出生於台北，從沒去過中國大陸，呼籲許道歉；許則回應「謝謝指教」，並要徐先交代家人涉賭、涉詐的質疑。其實徐並非沒有交代家人涉詐、涉賭質疑，選民是否埋單須接受民意檢驗，但許淑華的指控涉及歧視，又怎能用「謝謝指教」輕輕帶過？

許淑華兩次參選立委皆敗北收場，第一次是輸給費鴻泰，第二次敗給徐巧芯，她把徐巧芯列為頭號目標，那是意料中的事；不過，近來許淑華多次炒作徐巧芯母親是陸配的話題就顯得不入流了，徐巧芯今天在臉書秀出戶籍謄本，可以說是對許的重擊，只是許的回應荒腔走板。

徐巧芯指出，她外公的祖籍湖南，參加過抗日、古寧頭戰役、823炮戰，外婆是本省籍，常唱的是日語歌曲，所以她的母親就是「芋頭蕃薯」，她父親是客家人，族群問題到她這一代就該畫下句點...。儘管徐巧芯多所爭議，但這段話說得在理，大家身邊周遭的「芋頭蕃薯」也從未少過，徐要許道歉一點也不過分，許卻顧左右而言他，表現於外的是造謠，藏於內心就是歧視。

徐巧芯說的沒錯，就算是她母親是陸配也沒有怎樣，法律並未規定陸配的子女不能參選公職，徐巧芯當然可以大聲說出來；許淑華意圖拿陸配話題來為大罷免添柴薪，本來就適得其反，更差勁的是她的回應，只是更加證明她確涉及「造謠」。 

許淑華當然清楚，徐巧芯拿出戶籍謄本之後，她已處於劣勢，但她卻以「謝謝指教」代替誠心道歉，反過來再度發動攻擊要徐巧芯交代交代家人涉詐、涉賭的質疑，又是再度失策。 

如今資訊發達，隨便估狗都可找到徐巧芯對這兩件質疑都有交代；涉詐部分，徐曾要求檢調大力調查，從重量刑，嚴懲詐騙犯，如果查出她有涉入，立刻辭職，如果是她丈夫涉入會立刻離婚，徐的大姑夫婦日前一審重判。徐巧芯這樣的宣示，難道不是交代嗎？   

針對徐巧芯的丈夫劉彥澧遭爆上班時間打德州撲克，雖然有事先請假，劉仍請辭台中市政府研考會主委一職，徐巧芯在臉書說是政治責任，獲網友按讚，就客觀事實而言，在沒有找到涉及賭博的證據之前，這難道不算交代嗎？許淑華是要徐再交代什麼？

許淑華的第三失策是對此事的「總結點評」，指徐身為立委，民眾關心的是職權內所作所為，應該要回歸公共事務討論，不要轉移焦點，才能爭取人民信任；許淑華自己好歹也是直轄市議員，難道造謠是她「職權內所作所為」？沒有事實基礎，這又是那門子的公共事務，謝謝指教常是廉價的轉移焦點，奉勸許淑華還是早點道歉，或許還能爭回一點市民的信任。  

客家人 徐巧芯 許淑華 陸配

延伸閱讀

徐巧芯戶籍謄本澄清母親非陸配 許淑華：先交代家人詐騙、賭博

秀戶籍謄本駁斥母親是陸配 徐巧芯：許淑華若有良知請道歉

老公劉彥澧請辭 徐巧芯全綠貼文嗆蟾蜍：這才是責任政治

請假打德州撲克 徐巧芯老公劉彥澧晚間突請辭…盧秀燕准了

相關新聞

【重磅快評】攻擊徐巧芯母親是陸配？許淑華有3大失策

國民黨立委徐巧芯在臉書指民進黨台北市議員許淑華多次聲稱她母親是陸配，她拿出戶籍謄本證明母親出生於台北，從沒去過中國大陸，...

【重磅快評】川普批烏克蘭挑戰端 台海戰端誰挑起？

美俄外長在沙烏地阿拉伯討論俄烏停戰，烏克蘭不在談判桌上。烏克蘭總統澤倫斯基改在基輔會晤美國俄烏特使凱洛格，期許和美方達成...

【重磅快評】游盈隆叫不醒民進黨 賴清德陷夢醒之間？

國內政局瀰漫罷免烽火，民進黨立委王世堅不滿黨團總召柯建銘暗示總統賴清德會「壓軸出場」，盼老柯勿說三道四，老柯怒批王「是哪...

【即時短評】當白宮X稱川普「國王萬歲」 賴清德還拿香跟拜？

美國總統川普兌現撤銷堵車費的競選承諾，興奮地透過社交媒體喊「國王萬歲」。從川普再任美國總統這一個月來的所作所為可以看出，...

【即時短評】治國跟著網紅走 要政府幹什麼？

近期民進黨政府為了「中國」二字，頻頻大動作，看似為保國安，實踐「抗中保台」的核心理念，實則全因部分網紅的兩三句話，便能「...

【即時短評】林岱樺捲詐領助理費 背後是誰下重手？

2026高雄市長選戰群並起，民進黨內初選林岱樺、邱議瑩、賴瑞隆、許智傑四強鼎立，競爭尤其激烈，不料選戰升溫之際，積極布局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。