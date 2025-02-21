【重磅快評】攻擊徐巧芯母親是陸配？許淑華有3大失策

國民黨立委徐巧芯在臉書指民進黨台北市議員許淑華多次聲稱她母親是陸配，她拿出戶籍謄本證明母親出生於台北，從沒去過中國大陸，呼籲許道歉；許則回應「謝謝指教」，並要徐先交代家人涉賭、涉詐的質疑。其實徐並非沒有交代家人涉詐、涉賭質疑，選民是否埋單須接受民意檢驗，但許淑華的指控涉及歧視，又怎能用「謝謝指教」輕輕帶過？

許淑華兩次參選立委皆敗北收場，第一次是輸給費鴻泰，第二次敗給徐巧芯，她把徐巧芯列為頭號目標，那是意料中的事；不過，近來許淑華多次炒作徐巧芯母親是陸配的話題就顯得不入流了，徐巧芯今天在臉書秀出戶籍謄本，可以說是對許的重擊，只是許的回應荒腔走板。

徐巧芯指出，她外公的祖籍湖南，參加過抗日、古寧頭戰役、823炮戰，外婆是本省籍，常唱的是日語歌曲，所以她的母親就是「芋頭蕃薯」，她父親是客家人，族群問題到她這一代就該畫下句點...。儘管徐巧芯多所爭議，但這段話說得在理，大家身邊周遭的「芋頭蕃薯」也從未少過，徐要許道歉一點也不過分，許卻顧左右而言他，表現於外的是造謠，藏於內心就是歧視。

徐巧芯說的沒錯，就算是她母親是陸配也沒有怎樣，法律並未規定陸配的子女不能參選公職，徐巧芯當然可以大聲說出來；許淑華意圖拿陸配話題來為大罷免添柴薪，本來就適得其反，更差勁的是她的回應，只是更加證明她確涉及「造謠」。

許淑華當然清楚，徐巧芯拿出戶籍謄本之後，她已處於劣勢，但她卻以「謝謝指教」代替誠心道歉，反過來再度發動攻擊要徐巧芯交代交代家人涉詐、涉賭的質疑，又是再度失策。

如今資訊發達，隨便估狗都可找到徐巧芯對這兩件質疑都有交代；涉詐部分，徐曾要求檢調大力調查，從重量刑，嚴懲詐騙犯，如果查出她有涉入，立刻辭職，如果是她丈夫涉入會立刻離婚，徐的大姑夫婦日前一審重判。徐巧芯這樣的宣示，難道不是交代嗎？

針對徐巧芯的丈夫劉彥澧遭爆上班時間打德州撲克，雖然有事先請假，劉仍請辭台中市政府研考會主委一職，徐巧芯在臉書說是政治責任，獲網友按讚，就客觀事實而言，在沒有找到涉及賭博的證據之前，這難道不算交代嗎？許淑華是要徐再交代什麼？

許淑華的第三失策是對此事的「總結點評」，指徐身為立委，民眾關心的是職權內所作所為，應該要回歸公共事務討論，不要轉移焦點，才能爭取人民信任；許淑華自己好歹也是直轄市議員，難道造謠是她「職權內所作所為」？沒有事實基礎，這又是那門子的公共事務，謝謝指教常是廉價的轉移焦點，奉勸許淑華還是早點道歉，或許還能爭回一點市民的信任。