「國家火箭發射場」公布倒數 吳誠文：雙東都有機會
「國家火箭發射場」台東南田及屏東九鵬成為候選場址，下個月公布地點。今天國家科學及技術委員會辦理「過境之南-迎曦科學列車」科普活動。雙東兩縣長出席，都希望發射場獎落自己家。國科會主委吳誠文表示，兩縣支持且配合度高，3月底審議會決定場址。
吳誠文表示，目前已完成當地原住民諮商程序，也都完成並通過投票，現階段就是將兩縣府的配合度及相關條件釐清後，交由審議委員會做最後審理，選出最適合的場址，3月底就會公布。
今天在金崙車站由國科會舉辦的「過境之南-迎曦科學列車」科普活動，台東縣長饒慶鈴、屏東縣長周春米都出席，除了做科學列車的活動交接外，兩縣對於火箭發射場址都非常希望落腳自家，促進並發展相關太空產業。
饒慶鈴表示，台東都準備好配合中央發展太空科技，達仁鄉的南田一定是首選之地，且鄉親都非常支持。另周春米說，對於國家太空發展，屏東有條件成為火箭發射場址，也做好準備協助中央一起努力發展。
國科會去年積極在南田及九鵬舉辦公聽會，因事關地方發展，地方政府及在地村民踴躍參與，並表達高度支持及配合國家政策意願，就等國科會宣布最後結果。
國科會表示，台東和屏東地理自然環境條件一樣，都符合火箭發射設定要求，因此，地方政府及在地居民是否支持和配合就極為關鍵重要，畢竟選址後續的相關行政作業能否順利，都要靠地方上的支持配合，下個月公布發射場址後，2030年建置完成。
據了解，火箭發射場域總面積需25公頃， 且位置需與省道及都市計畫區 15公里以上距離，發射作業區需臨海且邊長至少大於 600公尺，寬度至少大於200公尺或有自然屏障，南田及九鵬都符合條件，未來場址確定後，不單單只是發射火箭，也能將與在地既有歷史及人文結合，推升觀光、產業、教育、建設等面向發展。
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