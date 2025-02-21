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被楊蕙如批「噁心、垃圾」曹興誠出席論壇不回應
聯電創辦人曹興誠近日遭爆與中國大陸女子發展婚外情，曹興誠已放話要提告求償。對此卡神楊蕙文透過臉書連發3文發表對此事的看法，她認為曹興誠是嘴說抗中，但私生活卻親中的「垃圾」、「嘿咻學院院長」，這樣的人居然還被台派當成寶，真是「笑話一個」，也感嘆台灣人就是太單純、善良，讓這些台派很容易被騙。回應種種批評曹興誠再提光碟事件，也遭當事人璩美鳳批，「你還像個男子漢嗎？」被當擋箭牌批有失厚道。
今天上午聯電創辦人曹興誠，仍依原定行程出席他贊助的哈利法克斯國家安全論壇活動。曹興誠今（21）日並在臉書再度發聲，他強調「罷免成功會還我公道」，對台灣有諸多貢獻，臨老還在護衛國家安全的平民，竟遭鋪天蓋地的隱私侵犯和人格霸凌。「面對這種霸凌，我不能退怯」，因為這是中國在後面指揮的，紅衛兵式的攻擊。
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