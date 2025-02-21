民進黨：傅崐萁隱匿赴港行程為領旨 應向社會說明清楚

民進黨發言人吳崢、中國部主任吳峻鋕今天表示，國民黨立院黨團總召傅崐萁稱病缺席朝野協商，被立法院長韓國瑜打臉出國，加上被網友揭露後，才承認公開行程，民進黨要「三問」傅崐萁，為何在香港擅自宣稱代表台灣中央政府？為何香港行程無法公開透明，至今仍阻擋立委赴中監管法案？為何要強力杯葛台灣外交與國防，這是和中國協商的結果嗎？

吳峻鋕表示，教育部日前停止與中國三間統戰背景學校的合作或交流，且不承認學歷，但傅崐萁第一時間批評政府破壞台灣學術對外交流；再檢視傅崐萁2024年就任立委及總召後，頻繁赴中、港，返台後又推動許多親中、亂台法案，根本就是成為中共統戰最佳助手。

吳峻鋕指出，傅崐萁自去年2月就任立委，就開始聯繫訪中事宜；去年4月率16位立委訪中，期間不斷呼應中共所提的「兩岸一家人」，與親中台商「一搭一唱」操作希望廢除「反滲透法」，又與中國政協主席王滬寧會面；去年12月，在立法院會期中、朝野協商之際又缺席，前往香港宣稱「宣傳觀光」；今年2月，又以「請病假」帶至少7位鄉鎮里長前往香港，更於活動現場高喊「我代表台灣中央政府」，種種行為，令人深感疑慮，到底與中國交換了什麼？

吳崢表示，傅崐萁這次在香港，擅自聲稱代表台灣中央政府，曝露出傅崐萁想把立委做成總統的山大王心態。傅崐萁歷次赴中返台後，彷彿得到一套新的作戰計劃，積極在台灣推動增加台灣混亂、弱化台灣政府競爭力的偏激法案，此次前往香港，是否又得到了中國方面的授權？也因此封殺民進黨提出立委赴中報備提案高達數十次，是否有不可告人的黑幕？