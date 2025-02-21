228事件78週年 薛化元籲跨單位合作續追真相

228事件邁入78週年，228基金會董事長薛化元今天表示，將舉行中樞紀念儀式、共生音樂節等紀念系列活動，同時呼籲政府協助跨單位合作，持續挖掘228事件真相，推動轉型正義。

財團法人228事件紀念基金會、228國家紀念館今天舉行228事件78週年紀念系列活動記者會，文化部次長李靜慧、薛化元、北美洲台灣婦女會副會長鄭淑華、夾腳拖劇團團長吳易蓁、共生音樂節總召王家芃皆出席，盼透過系列活動共同追求和平與轉型正義，推動社會和解。

薛化元說，轉型正義最怕歷史教訓被遺忘，持續推動228紀念活動不只是悼念受難者，更要確保歷史真相不被遺忘，避免歷史悲劇重演，才能用自由民主人權打造共同的未來。

薛化元表示，轉型正義當中，追求真相是非常重要的一環，但史料永遠殘缺不全，持續挖掘相當重要，而囿於人力，228基金會無法進行大規模深入調查，連要出版書籍都碰到困難，希望國史館、人權館等相關部會及單位能共同參與挖掘與調查真相，讓轉型正義工作更有成果。

薛化元說，國史館、人權館等相關部會及單位能共同參與挖掘與調查真相，共同推動，讓轉型正義工作更有成果。

李靜慧致詞時表示，文化部始終致力於保存歷史記憶，未來也將持續支持言論自由與歷史研究，這次228基金會與國立台灣文學館合作，以「禁書時代：言論的囚籠與創作的鎖鍊」特展，揭露文化壓制的歷史。

北美洲台灣婦女會副會長鄭淑華指出， 「台灣百合」象徵純潔、堅韌與重生， 今年228基金會與北美洲台灣婦女會在全球推動各地台灣人佩戴「百合胸章」，期望跨越國界，共同紀念這段歷史。

系列活動部分，228基金會22日將在台南政大書城舉辦「尋找湯德章」電影放映會；23日起至3月1日，則會在南投、宜蘭、彰化、嘉義等地舉辦228藝術展演；28日上午將於228國家紀念館戶外庭院辦理「228事件78週年中樞紀念儀式」，下午於凱達格蘭大道舉行「共生音樂節」；3月至4月也會在全台辦理12場的「教育推廣講演活動」。