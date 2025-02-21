政壇要角接連捲入司法案 凌濤：像賴陣營為大選提早排異己
賴清德總統就職以來，不少政壇要角捲入司法案件中，包括桃園市前市長鄭文燦、民眾黨前主席柯文哲，再到昨日的民進黨立委林岱樺等。國民黨智庫副執行長凌濤今天受訪表示，這幾個案件感覺上是針對2026或2028大選，像是賴清德陣營提早排除異己。
凌濤表示，當然所有案件都要毋枉毋縱，但這幾個案件都像是針對2026或2028大選，好像提早排除異己，這讓地方上很多民眾感到焦慮，覺得民主社會的台灣變成用司法手段來壓迫剷除異己，從柯文哲案一路到現在的林岱樺案，都有很深刻的感受。
凌濤說，身兼民進黨主席的賴總統要非常審慎，台灣的民主法治很不容易才走到今天，結果司法卻被質疑是在排除異己，甚至用司法手段在影響政局，這些都不是民主國家該有的。
凌濤擔憂，民進黨內部初選都可以出這一刀了，難保未來大選時，不會出另一刀殺向在野，最近國民黨立院黨團總召傅崐萁及在野立委，不管是學歷，還是健身場地都被檢驗，增添柴火的味道濃厚。若司法大動作調查後，發現證據相當薄弱的話，民眾的反感度會極大化。
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