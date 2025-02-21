傅崐萁譏賴清德 不只鬥林岱樺還要鬥在野黨「 天天都在鬥」

綠營猛攻國民黨立法院黨團總召傅崐萁在立法院開議前去香港，傅崐萁今喊話，賴清德總統身為台灣家長，應該家和萬事興，卻把整個國家勇於內鬥，不只鬥民進黨立委林岱樺，還要鬥在野黨，天天都在鬥，台灣什麼時候能夠得到安寧？

面對近日爭議，傅崐萁今在國民黨花蓮縣黨部新春團拜前受訪說，台灣觀光經濟推展，一直是東南亞最後一名，國家要好好思考讓台灣百工百業能振興，周邊國家都超越疫情前的觀光來客數，台灣卻還在疫情前的百分之70；花蓮去年歷經地震與風災，都還沒有明確復甦，中央所屬觀光單位，卻放任花蓮自己尋求突破困境。

傅崐萁說，去年12月12號推動花蓮、香港直航，就與當地業者有共識，在2月20日香港觀光博覽會的時候，成為台灣唯一設攤縣市，讓香港知道有個美麗地方叫花蓮，坐飛機就能直達，對花蓮觀光產業都有益。

傅崐萁說，他身為公眾人物，所有行程都很公開，但是身為國會議員，難道每個生活都要跟賴清德報告？都要跟民進黨報告嗎？民進黨所有國會議員，在這次立法院停會期間有多少人出國？在野黨為地方窘境的經濟觀光行銷，卻被國家、執政黨用卑劣、泯滅人性的方式攻擊。

他說，他全自費去參加推廣觀光，民進黨中央政府是什麼樣心情看待希望嗷嗷待哺的災區？到底執政者心裡在想什麼？用所有執政黨國會議員、網軍、側翼和綠媒等自導自演方式，設定他在哪裡，113席立委都要公佈行事曆嗎？若有的話，很願意跟大家一起公開。