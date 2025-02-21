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吐瓦魯駐台大使到任 感謝台灣提升醫療水準

中央社／ 台北21日電

新任吐瓦魯駐台大使法莉莉20日拜會外交部呈遞到任國書，外交部長林佳龍感謝法莉莉在世衛大會為台執言；法莉莉則說，將致力深化台吐關係，並感謝歷年來台吐合作計畫大幅提升吐國的醫療水準及人民福祉。

外交部上午發布新聞稿指出，太平洋友邦吐瓦魯國新任駐台大使法莉莉（Lily Tangisia Faavae）20日上午拜會外交部長林佳龍，呈遞到任國書副本，並就台吐兩國深化各領域合作議題交換意見。

林佳龍誠摯歡迎法莉莉來台履新，他並分享去年陪同總統賴清德於「繁榮南島 智慧永續」之旅訪問吐國期間，受到吐國政府及人民舉國熱情接待，深刻體會台灣與吐瓦魯國間的真摯情誼。

林佳龍也感謝法莉莉過去擔任吐國衛生與社會福利部次長期間，在世界衛生大會（WHA）上為台灣仗義執言，以實際行動支持台灣。

法莉莉表示，這次獲派來台擔任大使深感榮幸，將持續推動台吐兩國間各領域合作，深化兩國邦誼。法莉莉以擔任吐國衛福部次長任內的經驗為例，盛讚台灣的醫療水準，並感謝歷年來台吐共同推行的醫療合作計畫大幅提升吐國的醫療水準及人民福祉。

外交部說明，法莉莉在吐瓦魯國的公職歷練豐富，曾分別在吐國國會、總理辦公室及衛生與社會福利部等單位任職，是吐國政府中傑出的女性官員，能力備受肯定。這次法莉莉派駐台灣，也充分顯示吐國對台吐邦誼的高度重視。

外交部指出，台吐兩國長期在醫療衛生、農漁業、潔淨能源、資通訊科技及人才培育等各領域緊密合作，成果豐碩，未來兩國將在既有的合作基礎上，持續攜手合作增進兩國人民福祉。

外交部 林佳龍

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