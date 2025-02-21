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徐巧芯戶籍謄本澄清母親非陸配 許淑華：先交代家人詐騙、賭博

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯今天秀出戶籍謄本，證明她母親出生於台北市，並不是陸配，呼籲許淑華若有良知，請向她母親道歉。圖／徐巧芯辦公室提供
國民黨立委徐巧芯今天秀出戶籍謄本，證明她母親出生於台北市，並不是陸配，呼籲許淑華若有良知，請向她母親道歉。圖／徐巧芯辦公室提供

國民黨立委徐巧芯今天在臉書發文並秀戶籍謄本，回擊民進黨北市議員許淑華母親是陸配一事，更批思維是歧視。許淑華受訪表示，對於批評，謝謝指教，呼籲徐巧芯先交代家人去賭場、詐騙的質疑。

許淑華今早受訪表示，「對我的批評，謝謝指教。」但請徐巧芯好好交代清楚外界質疑老公去過幾次私人賭場，以及家人詐騙等，「這些質疑不做回應，不要亂扯。」

許淑華表示，徐巧芯身為立法委員，民眾關心的是職權內所作所為，應該要回歸當下公共事務討論，不要轉移焦點，才能爭取人民信任。

徐巧芯臉書指出，許淑華多次聲稱她母親是陸配，連帶地下電台、聯電創辦人曹興誠支持著跟著造謠。她也拿出戶籍謄本，證明母親出生於台北市，強調母親這輩子沒有去過中國大陸，也沒有參加國民黨的組織，並呼籲許淑華若有良知，請向她母親道歉。

徐巧芯也說，其實就算是陸配也沒有怎樣，但許淑華等人的思維就是歧視、歧視、再歧視。「而我母親不是，不是就不是，硬要胡說，就是造謠。」

徐巧芯 母親 許淑華

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