聽新聞
0:00 / 0:00
徐巧芯戶籍謄本澄清母親非陸配 許淑華：先交代家人詐騙、賭博
國民黨立委徐巧芯今天在臉書發文並秀戶籍謄本，回擊民進黨北市議員許淑華指母親是陸配一事，更批思維是歧視。許淑華受訪表示，對於批評，謝謝指教，呼籲徐巧芯先交代家人去賭場、詐騙的質疑。
許淑華今早受訪表示，「對我的批評，謝謝指教。」但請徐巧芯好好交代清楚外界質疑老公去過幾次私人賭場，以及家人詐騙等，「這些質疑不做回應，不要亂扯。」
許淑華表示，徐巧芯身為立法委員，民眾關心的是職權內所作所為，應該要回歸當下公共事務討論，不要轉移焦點，才能爭取人民信任。
徐巧芯臉書指出，許淑華多次聲稱她母親是陸配，連帶地下電台、聯電創辦人曹興誠支持著跟著造謠。她也拿出戶籍謄本，證明母親出生於台北市，強調母親這輩子沒有去過中國大陸，也沒有參加國民黨的組織，並呼籲許淑華若有良知，請向她母親道歉。
徐巧芯也說，其實就算是陸配也沒有怎樣，但許淑華等人的思維就是歧視、歧視、再歧視。「而我母親不是，不是就不是，硬要胡說，就是造謠。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言