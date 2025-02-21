曹興誠重提偷拍光碟案 璩美鳳怒了拒當擋箭牌：你還像個男子漢嗎？

聯電創辦人曹興誠近來因不雅照被散布，引起輿論關注。他19日下午於臉書重提2001年璩美鳳遭到好友偷拍光碟事件，強調偷拍是下流的行為，也認為爆料者謝寒冰因散布他的隱私已嚴重觸法，將這場不倫戀風波升級為保護人權之戰；但此舉卻引來當年的受害者璩美鳳的強烈抨擊，認為曹興誠重提往事無疑在她傷口上灑鹽，為何拿小他20歲的女子當作對比的擋箭牌，這樣的做法還像是個男子漢嗎？

曹興誠於臉書表示，相信很多人都還記得當年璩美鳳被閨蜜以針孔相機偷錄性愛畫面，然後公諸於眾，轟動社會的事件。他表示，當時也有朋友將流出的性愛畫面與他分享，但他看都沒看，還立刻刪除了，因為覺得偷拍是下流的犯法行為，散布於眾更是罪大惡極。如果也觀看了性愛畫面，豈不是成了偷窺共犯？

他並將此事的不雅照風波升級為基本人權之戰，認為謝寒冰此舉是不尊重人權的卑鄙行為，也反擊謝說照片都是真的的說法，認為「真的又怎樣？你是誰？你有什麼身分資格任意散布我的隱私？如果別人也這樣對你，或對你的家人，你還會得意洋洋嗎？」。

未料此番辯駁卻引來當年的受害者璩美鳳以自家媒體《壹傳媒》在網路上回嗆曹興誠，她表示，事件發生後的25年，她每一步都走得非常艱難，身心也一直被「創傷後症候群」折磨，有時還會出現嚴重幻聽，以失去安全感和信任感；曹興誠此刻在受害者的傷口上再度灑鹽，卻只想保護自己，實在是極為自私。

她認為曹興誠重提往事看似「柔軟的用語」，實際上卻是對她的生命再度撕裂和傷害，認為曹興誠只想將璩美鳳痛心的滴血，灑在自己的盾牌上，這樣的做法，完全就像是一個大男人在發生各方壓力危險時，竟把一個小他近20歲的女子拿來當擋箭牌，這還像是個「男子漢」 嗎？「堂堂一個科技大老，卻躲在小他近20歲女生的羽翼之後，想要擋掉雷霆萬鈞的壓力」 、「距離男子漢應有擔當差距巨大」。

璩美鳳並分析，自己遭到偷拍的事件與曹興誠的不雅照事件有很大的不同，表示這次之所以引起全國關注，是因為曹興誠發生不倫戀的對象，是中國大陸許多公司的負責人，可能還具備共產黨的身分，因此曹興誠必須釐清是否與具共產黨身分的人過從甚密的關係，且此事還關係到是否影響台灣的科技資訊、企業經濟及政治發展等；加上曹興誠又是此次大罷免政爭的重要首腦，事涉國安問題，與當年自己的受害事件，完全不能相提對比。