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曹興誠當選文總執委被質疑 石明謹嗆「酬庸個屁」：連停車費都不能折抵

聯合新聞網／ 綜合報導
聯電創辦人曹興誠繼不雅照風波後，又因當選中華文化總會執委再掀波瀾。記者林俊良／攝影
聯電創辦人曹興誠繼不雅照風波後，又因當選中華文化總會執委再掀波瀾。記者林俊良／攝影

中華文化總會進行執委改選，近期陷緋聞的聯電創辦人曹興誠也上榜，讓立委翁曉玲酸爆選曹興誠是要發揚小三文化嗎？對此，同為入選文總執委的足球發展協會理事長石明謹，昨(20)日透過臉書反嗆，強調執委的職務是無給職，就連開會的停車費也不能折抵，是要「酬庸個屁」。石明謹今日上午再度於臉書發文表示，當選第一天、還沒上任就開戰，對文總真是抱歉，也解釋為何足球運動跟文化有關係。

石明謹對於輿論攻擊近來因不雅照纏身的曹興誠上榜文總執委，認為這新聞有點好笑，他表示，文總其實共有35席執委，此次包括徐旭東、黃崇仁、許勝雄都在當選名單內，王金平也當過上一任的執委，但這些人，媒體和立委都不提，「是把他們當塑膠嗎？」。

至於文總被質疑綠營政黨色彩濃厚，石明謹解釋，文化總會的慣例是總統兼會長，只有劉兆玄曾以行政院長身份兼任，就此慣例下，當然會長所屬的黨派會比較多人當選，這是必然的結果，而非輿論抨擊的「明目張膽」，且說「明目張膽」不是廢話嗎？從自由燈塔、人類救星、民主長城、偉大的領袖的蔣公介石開始都是明目張膽啊！除了具政黨色彩的執委外，石明謹也點名諸如唐美雲、李永豐、朱宗慶等人，都對文化的貢獻無庸置疑。

石明謹更批評外界認為文總執委一職是酬庸的說法，認為該職務明明是無給職，且需繳會費，還要幫忙募款，「酬庸個屁，去開會連停車費都不能折抵，哭哭」。

石明謹，他雖然力挺罷免，但是是挺所有的罷免，包括過去罷免韓國瑜、陳柏惟、王浩宇，這次罷免吳沛憶、吳思瑤，他都支持提出罷免的團體行使合法的公民權，至於罷免是否過關，那是各選區選民的判斷問題。

石明謹於今日上午又於臉書發文表示，對還未上任就開戰一事對文總很抱歉，他也解釋外界質疑足球運動與文化的關聯，表示當有更多人參與運動，運動就是一種文化。

停車費 文化總會 曹興誠

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