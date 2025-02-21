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秀戶籍謄本駁斥母親是陸配 徐巧芯：許淑華若有良知請道歉

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯今天指出，民進黨台北市議員許淑華多次聲稱她母親是陸配，連帶地下電台、聯電創辦人曹興誠支持著跟著造謠，為此徐巧芯秀出戶籍謄本，證明她母親出生於台北市，並呼籲許淑華若有良知，請向她母親道歉。圖／徐巧芯辦公室提供
國民黨立委徐巧芯今天指出，民進黨台北市議員許淑華多次聲稱她母親是陸配，連帶地下電台、聯電創辦人曹興誠支持著跟著造謠，為此徐巧芯秀出戶籍謄本，證明她母親出生於台北市，並呼籲許淑華若有良知，請向她母親道歉。圖／徐巧芯辦公室提供

國民黨立委徐巧芯今天指出，民進黨台北市議員許淑華多次聲稱她母親陸配，連帶地下電台、聯電創辦人曹興誠支持著跟著造謠，為此徐巧芯秀出戶籍謄本，證明她母親出生於台北市，並呼籲許淑華若有良知，請向她母親道歉。

徐巧芯表示，許淑華身為台北市議員，在沒有查證的情況下，多次聲稱她的母親是「陸配」，導致地下電台、曹興誠支持者也跟進這個說法造謠。其實就算是陸配也沒有怎樣，但許淑華等人的思維就是歧視、歧視、再歧視。而她母親不是，不是就不是，硬要胡說，就是造謠。

徐巧芯提到，她的外公是軍人，祖籍湖南常德，從民國32年開始軍旅生涯，從裝甲兵團開始，一直到民國57年才退伍。抗日、古寧頭戰役、823炮戰都有參加，保衛中華民國不遺餘力。她外公對抗了一輩子的日軍、共產黨，用自己的性命保衛中華民國，這才是真正的「抗中保台」，而不是曹興誠跟黑熊學院只會嘴炮。

徐巧芯指出，她的外婆是本省籍，經常唱的是日語歌曲，在菸酒公賣局做了一輩子公務人員，所以她的母親就是一般聲稱的「芋頭蕃薯」，再加上她父親家人都是苗栗客家人，她的血緣身分多元，她相信許多人都跟她一樣，認為族群問題到她這一代就該畫下句點。然而，惡霸開始之後，地下電台以及曹興誠的支持又開始跟著許淑華胡說八道，造謠她母親是陸配。

為此，徐巧芯秀出戶籍謄本反擊，證明她母親出生地是在台北市，以及她母親小時候就在台灣的照片。徐巧芯說，她母親這輩子沒有去過中國大陸，也沒有參加國民黨的組織，她母親是一直到她要代表國民黨競選民代時才入黨，也不曾參加國民黨組織活動。

徐巧芯說，這一切的造謠從2024選舉期間就開始，從地方放小話，到明目張膽的在節目上欺騙大眾。她多次在公開場合說明過此事，但有些政治人物、激進曹興誠支持者，不聽就是不聽，還帶風向操弄族群，造成她母親非常大的困擾。

徐巧芯呼籲，「如果你們還有一點點良知，請誠懇的道歉。要罵什麼儘管衝著我來，不要帶風向造謠我的母親，簡直就是沒有下限。」

徐巧芯 曹興誠 母親 許淑華 陸配

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