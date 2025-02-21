【專家之眼】拜託！真假並非重點，關鍵是當事者反應

2月17日媒體人謝寒冰在網路媒體揭露商業鉅子曹興誠與大陸女子親密合照，引發台灣社會廣泛關注，誠然照片真偽必然受到群眾關注，但是拜託！真假並非重點，關鍵是當事者反應。

曹興誠先生自從開始積極投入政治活動成為社會焦點後，其過去多年來言行與觀點，早就變成各方檢視關注重點；其政治立場反覆無常與翻轉程度，早就讓人目瞪口呆啞口無言，難以對其政治信念有所定論。

而在此事爆發後，曹興誠應對立場與態度更是不斷轉換，讓各方更是如墜入五里霧中，變成丈二金剛摸不著頭腦，搞不清楚曹興誠葫蘆內到底要賣什麼藥？

不論這齣政治肥皂劇與社會八卦秀最後要如何收場，但吾人必須指出，會讓這場風波愈演愈烈，輿論火勢無法熄滅，真正澆油拱火禍首就是曹興誠本人，不論再怎麼算，絕對無法賴到任何其他人頭上。

就危機處理策略來說，整個戰略思維都環繞在如何能夠盡速掌控情勢，降溫止血與停損。如何避免繼續燃燒擴散，整個關鍵就在於當事者能否抗壓，能否精準判斷情勢，同時是否具備足夠機智與適切運用幽默感化解危機。選擇正面衝突直球對決，甚或是避重就輕閃躲迴避，絕對是難以脫身。

1994年趙少康與陳水扁競選市長，趙少康在政見發表會宣稱，假若讓陳水扁當選，中華民國會滅亡；陳水扁四兩撥千金說出：「有這麼嚴重嗎？」化解趙少康原先相當凌厲攻勢，最後獲得選戰勝利，其實就是提醒我們，面對壓力時，當事者反應與表現，才是真實性格試金石。

冷戰時期某位第三世界獨裁政權領袖出訪強權大國，結果被該國情報單位設局，安排與投懷送抱美女共度春宵；次日地主國官員告知隨從武官，昨晚經過已遭錄影，暗示將會成為要脅對方把柄。

沒想到獨裁者接獲報告後，立即高調向強權外交首長表示希望獲得影片拷貝，以便帶回國內透過電視台公開放映，向國民宣示其本人春秋鼎盛健康良好。最後讓強權官員極度狼狽，再三保證絕無設局錄影情事，獨裁者憑藉其機智，讓整個情勢翻轉，順利化解此種政治勒索敲詐危機。

在中華民族歷史長河中，淳于髡以大鵬隱喻諫勸齊威王，東方朔搶飲不死酒點醒漢武帝，石動筩加碼郭璞《遊仙詩》提醒北齊高祖，黃幡綽藉三丞相坐騎啟發唐玄宗，敬新磨自嘲本身姓名，將唐莊宗逗弄到開懷大笑，躲過殺身之禍；劉貢父獻上再開鑿另個梁山泊愚笨策略，提醒王安石勿被誤導；阿丑刻意在皇上演戲時，將「八千兵散楚歌聲」辭改成「六千兵散楚歌聲」，戳穿保國公私用兵丁修繕自宅；個個故事都是中華民族先聖先賢危機處理卓越實例。

再加上晏嬰出使楚國，如何反擊對方刻意羞辱其身高；藺相如折衝樽俎，無畏強秦威脅，最後能夠完璧歸趙。紀曉嵐私下戲稱乾隆皇帝老頭子，但卻又能在乾隆皇帝前自圓其說；再加上優孟刻意逆勢操作，加碼力勸楚莊王厚葬愛馬，最後順利葬馬於人腹腸。中華文化留下無窮機智應對化解困難情勢瑰寶，曹興誠先生剛當選中華文化總會執行委員，難道不該從文化遺產中尋找靈感來應對桃色風暴嗎？