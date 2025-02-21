賦稅制預算有限 藍推長照保險制

我國將邁入超高齡社會，國民黨立院黨團將長照保險列為本會期優先法案。國民黨智庫昨公布民調指出，高達七成七民眾支持將長照賦稅制改保險制。根據黨版草案，長照保險開辦初期費率為百分之一點一九，約為健保的四分之一，最低每人每月負擔約為一百元起。

國民黨主席朱立倫說，日、韓陸續推動長照保險，眼看長照2.0明年要到期了，民進黨推長照3.0，還要繼續走預算制，由政府撥補相關預算來做長照。他要很感嘆地說，政府只是把遺贈稅、菸捐等不穩定稅收，再加上政府一些提撥做長照。但長照人口與需求愈來愈多，預算這麼少，能做的非常有限。

智庫執行長、立委柯志恩說，民調結果顯示，有七成七民眾支持制訂「長照保險法」，將現有的賦稅制改保險制，以籌措足夠的長照財源，僅一成四不支持。

智庫指出，長照保險對象為所有具中華民國國籍且設籍台灣者，並依全民健保身分納入，保費由政府、雇主、個人分別分擔三成、四成、三成；舉例月薪六萬元者，每人每月負擔兩百元，符合民眾期待。

民眾黨立委黃珊珊表示，推動長照保險制度是民眾黨前主席柯文哲的重要政見，民眾黨團去年也提出「長期照顧保險法」草案，很高興看到國民黨宣示要優先推動長照保險制，希望本會期能透過在野合作，完成這項重要制度。

衛福部長照司副司長吳希文說，對於長照財務機制，衛福部未排除任一可能性，將需持續與外界溝通，取得共識，

衛福部社會保險司代理司長陳貞慧說，國民黨團應是以二○一六年的長照保險草案推算，當時基本工資二萬八五九○元計算，民眾負擔三成，其他由政府及雇主負擔，個人確實最低僅繳交一百元左右。但當時六十五歲以上人口約三百多萬人，如今長者人數已達四四三萬人，時空背景不同，費率需要重新估算。