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接AIT主席 傳酈英傑是人選

聯合報／ 國際中心／綜合報導
酈英傑據傳可能接任美國在台協會主席。本報資料照片
酈英傑據傳可能接任美國在台協會主席。本報資料照片

美國在台協會（ＡＩＴ）前主席羅森柏格在川普回鍋白宮隔日離任，消息人士近日告訴中央社，在川普第一任期擔任ＡＩＴ處長的酈英傑是接替人選之一，但尚未定案。

酈英傑二○一八年至二○二一年擔任ＡＩＴ處長，當時副手正是現任ＡＩＴ處長谷立言。

酈英傑一九八九年至一九九一年第一次派駐台灣，在ＡＩＴ擔任領事官員；二○一二年至二○一五年再度來台接任ＡＩＴ副處長。二○一八年八月第三度駐台，出任ＡＩＴ處長。他擔任ＡＩＴ處長期間，台美關係明顯升溫，時任美國衛生部長艾薩及國務次卿柯拉克二○二○年八、九月相繼訪台，是一九七九年台美斷交後，訪台層級最高的內閣及國務院官員，國務院更鬆綁施行多年的對台交往準則。

二○二一年返回美國後，酈英傑派駐國際民航組織（ＩＣＡＯ）。他去年十月出席華府智庫「全球台灣研究中心」（ＧＴＩ）年會，表示美國國家利益不會隨選舉而改變，而美國與台灣保持強健關係非常符合美國利益。

美國國務院按慣例不評論人事消息；酈英傑未回覆中央社詢問。

台美關係 美國在台協會 酈英傑

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羅森伯格離任後誰接AIT主席 傳酈英傑是人選之一

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