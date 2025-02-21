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川普政府對台態度未釐清…學者憂心：台灣「棋子化」愈來愈明顯

聯合報／ 記者廖士鋒／台北報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美中關係激烈競爭，對台灣的影響方方面面，動見觀瞻。近日政大國關中心主任王信賢接受本報訪問時指出，目前美中關係仍在動態調整，美台關係也會受其影響，目前最大的隱憂是尚未釐清川普政府對台態度。

王信賢直言，過去幾年台積電被視為護國神山，政府又跟台積電綁得太緊，多位外賓來訪都要見台積電，也代表全世界都需要台積電。但把它操作成「全世界都需要台灣」，綁太緊的結果，變成台積電如果受到威脅，等於是台灣受到威脅，「今天威脅來源竟然是美國」，跟過去「基調」扞格。

他強調，關鍵仍在於美中關係如何定性，才好談台美關係是什麼，所以越來有「重組」的概念。他分析，美中台關係裡，兩岸關係在美中底下，現在台美關係也在美中底下，「要確定川普怎麼對付中國大陸之後，他才知道怎麼運用台灣這個議題」，目前美中關係仍在動態調整，他憂心台灣「棋子化」會愈來愈明顯。

就美中關係，王信賢認為，美方定義中國大陸為「全球最主要的戰略競爭對手」不會改變，川普處理內外問題全以「讓美國再次偉大」優先，而能夠阻擋這個目標的就是中國大陸，連俄國也無法。

王信賢同時示警，最近美國國務院官網提到的對台政策，雖刪了「不支持台獨」，但是出現過去從來沒有過的內容，即提到兩岸分歧要以「兩岸人民都能接受的方式化解」，涵蓋了大陸十四億民眾，這是需要警惕的問題。

台積電 台美關係 美中關係

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