賴總統：台灣持續與民主國家一道

賴清德總統昨天在哈利法克斯國際安全論壇（ＨＦＸ）「台北論壇：連結民主與安全」演說，承諾台灣將持續與民主國家一道，「面對威權主義威脅，我們無畏無懼，會堅定守護國家主權，持續維持自由民主的生活方式，以及台海的穩定。」

當美國總統川普不斷抱怨「台灣偷走我們的晶片」，同時傳出賴政府準備推出百億對美軍購，以爭取華府對台灣安全的支持。參與同場會議的國安會秘書長吳釗燮表示，「台積電從零開始，我們沒有從任何地方偷任何東西」；此外，吳釗燮說，台灣會跟美國討論要買什麼，他透露，可能會買更多工業產品和液態天然氣。

賴總統表示，台灣將深化與民主國家的戰略夥伴關係，也會打造非紅供應鏈，面對中國主導的「紅色供應鏈」、低價傾銷的衝擊；並以半導體製造大國的身分推動「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，與民主夥伴，共同建立ＡＩ晶片產業鏈全球聯盟，以及高階晶片關聯產業民主供應鏈。

隨著川普新政展開，俄烏也可能為終戰展開談判。前總統蔡英文在同場閉門會議演說指出，近期將迎來很多的變化，也需要適應新現實，這可能需要時間，也會面臨動盪，無論如何，只要堅守捍衛民主的核心價值觀，將可使大家在不斷變動的環境中創造更好的未來。

此外，副總統蕭美琴昨天接見「德國馬歇爾基金會」（GMF）「台美政策計畫」訪團時也表示，這兩年美國成為台灣最大的海外直接投資地，占台灣整體對外投資超過百分之四十。相較二○一○年時台灣對外投資超過百分之八十流向中國，是很大的轉變。