WBC資格賽明開打 總統邀全民應援Team Taiwan

2025世界棒球經典賽（WBC）資格賽將於明天正式開打，總統賴清德晚間表示，邀請大家一起為Team Taiwan應援，預祝台灣英雄旗開得勝。行政院長卓榮泰說，全新陣容的台灣隊一定可以通過考驗，進入明年世界棒球經典賽會內賽。

賴總統晚間在臉書發文表示，Team Taiwan將在台北大巨蛋對決西班牙、南非和尼加拉瓜，爭取分組晉級資格。在12強冠軍教練團與「台灣隊長」陳傑憲的領軍下，全新陣容已整軍備戰、蓄勢待發，一定「夠資格」挺進經典賽。

總統指出，讓大家齊心為台灣英雄加油助威，「Team Taiwan，加油！」

卓榮泰也在臉書發文說，世界棒球經典賽資格賽明天在台北大巨蛋開打，經過一個冬天的休息等待，他跟球迷一樣已等不及要迎接2025年棒球賽季的來臨。

卓榮泰說，今年棒球賽季第一個重頭戲，就是明天開打的世界棒球經典賽台灣區資格賽。這次，台灣將與西班牙、南非、尼加拉瓜，爭取兩個會內賽的資格，地點就在最強主場台北大巨蛋。

卓榮泰表示，他有信心，全新陣容的台灣隊一定可以通過考驗，進入明年世界棒球經典賽會內賽，請大家一起為Team Taiwan加油，大家的支持，「就是國家英雄們在場上奮戰最大動力！」