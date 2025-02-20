緬甸詐騙園區受困者陸續獲釋 外交部：親屬勿信匯款要求

泰國採取斷電斷網措施以打擊緬甸邊境的詐騙集團，逾200人獲釋。外交部今天提醒，受困詐騙園區受害者的親屬切勿輕信來源不明的匯款或索賠要求，駐外館處將通知確定獲釋民眾的家屬。

緬方在遭泰國斷電斷網後12日首度釋放上百人，泰國陸軍12日在泰緬邊境上接收由民主克倫佛教軍釋放的逾200人，分別來自20個國家，其中包括7名台灣人，有5人通過泰方檢查程序，已搭機返台，另外2人因涉電信詐騙案被泰方調查中。

外交部晚間發布新聞稿指出，政府始終密切關注情勢發展，並與相關各國保持密切合作。在各方協助下，已順利將多名受困台灣人安全送返台灣。

外交部表示，近期接獲受困詐騙園區的台灣人家屬反映，接到不明人士要求匯款生活費等相關請求。為防止有心人士趁機詐騙，外交部提醒，如果疑似有受困於詐騙園區的親屬友人，務必提高警覺，切勿輕信來源不明的匯款或索賠要求。

外交部說明，駐外館處對於已經確定獲釋的台灣人，都會透過既有管道主動聯繫家屬，並通知後續辦理事宜。至於尚未獲釋的台灣人，駐外館處也會持續依據當地法規，同時確保救援人員人身安全，積極進行後續協助。