解放軍直升機逼近菲律賓公務飛機 外交部譴責挑釁

中國人民解放軍直升機18日於南海爭議空域危險逼近菲律賓公務飛機，外交部今天表達嚴正關切，並譴責中方不安全、不負責任、威脅航行及飛越安全的魯莽挑釁行徑。

菲律賓海岸防衛隊18日指控，中國海軍飛機在南海進行危險的飛行，當菲國政府飛機在主權爭議島礁上空巡邏時，中方飛機逼近，一度距離僅3公尺。

外交部晚間透過新聞稿對此表達嚴正關切，並表示，這是繼澳洲國防部偵察機日前遭到中國軍機近距離釋放熱焰彈後，中方再度在南海海域從事危險飛行干擾他國航空器。針對中方此種不安全、不負責任、威脅航行及飛越安全的魯莽挑釁行徑，外交部予以譴責。

外交部嚴正關切南海爭端，呼籲各方保持克制，遵守國際法及相關國際規範，避免採取任何影響區域和平穩定的行為，應持續透過多邊對話與爭端解決機制，以和平及非脅迫方式妥善處理南海議題。

外交部重申對南海問題立場，一，南海諸島屬於中華民國領土，台灣對南海諸島及其相關海域享有國際法及海洋法上的相關權利，不容置疑；二，台灣支持南海航行及飛越自由，堅持依照國際法及海洋法（包括聯合國海洋法公約）和平解決爭端，相關多邊對話與爭端解決機制不應排除台灣參與；三，台灣願以「擱置爭議、共同開發」方式與相關國家共同維護及促進南海區域和平與穩定，並共同保護及開發南海資源。