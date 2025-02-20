蔡英文：台灣的存在 證明民主自由可促強勁經濟社會發展

哈利法克斯國際安全論壇今天首度在台北登場，前總統蔡英文於閉門會議表示，台灣在民主化後培育出更加自由與更具活力的經濟社會，威權體制堅信其治理模式更有效，但台灣的存在，證明民主自由可促進強勁的經濟社會發展。

為期兩天的哈利法克斯（Halifax）「台北論壇：連結民主與安全」登場，來自超過70國的政要、專家及學者齊聚台北，去年受邀赴加拿大哈利法克斯論壇致詞的前總統蔡英文，今天傍晚於閉門會議致詞。

蔡英文致詞時表示，當代充滿變數，但無論情勢如何變化，只要堅守核心的民主價值，就能在此變遷時代開創更美好未來；台灣的民主是經過數十年奮鬥與犧牲所得來，台灣從威權走向民主的歷程，本身就是了不起的故事，但更值得關注者，是台灣在民主化之後所取得的進步。

蔡英文指出，台灣在民主化後，培育出更加自由的社會，擁有更重要的國際地位，並發展出更具活力的經濟。威權體制堅信其治理模式更有效，但台灣的存在，證明民主與自由可以促進強勁的經濟與社會發展。

蔡英文向論壇的國際友人喊話，台灣將持續為區域和平穩定貢獻力量，並為台灣人民及全球夥伴帶來繁榮，台灣捍衛家園與共同價值的決心，始終堅定不移。

蔡英文強調，如今的台灣，不僅是2300萬人民的台灣，更是世界的台灣，台灣的貢獻早已超越國界，也感謝所有國際夥伴與台灣攜手合作，共同追求利益與繁榮。