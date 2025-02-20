副總統：日本九州因台積電投入 成台日合作重要基地

副總統蕭美琴今天接見日本台灣親善協會訪團表示，台灣與日本在經濟、貿易，以及雙方共享的民主、自由價值上都相當緊密友好。近年來，日本九州因為台積電及協力廠商的投資，成為台日在經濟領域合作及雙方往來的重要基地。

蕭副總統下午接見「日本台灣親善協會」會長衛藤征士郎及大分縣議會自民黨團時表示，特別感謝衛藤征士郎在國會議員服務期間及擔任「日本台灣親善協會」會長任內，長期對台日關係的關注與支持。

她並說，台灣與日本在經濟、貿易，以及雙方共享的民主、自由價值上都相當緊密友好。現場來自大分縣的議員們也長期投入地方上的文化觀光，讓台日雙方在各方面的交流都更為深入。

副總統表示，台日友好不只在平常能感受得到，在患難中更能看見真情。像是面對新冠肺炎的挑戰，以及颱風、地震等天然災害事件發生時，雙方人民彼此關心、相互支持，充分展現台日強而緊密的關係。

她提到，近年來，日本九州因為台積電及協力廠商的投資，成為台日在經濟領域合作及雙方往來的重要基地。過去她也曾以立法委員的身分前往大分縣參加「亞洲太平洋國會議員聯合會（APPU）」，對當地的美食、美景及溫泉感到印象深刻。

副總統表示，不只是她，很多台灣人都喜愛日本，也希望有更多的日本朋友來到台灣，透過彼此的交流往來，讓雙方關係更為緊密。