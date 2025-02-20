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接見加拿大議員訪團 江啟臣：盼助台灣加入CPTPP

中央社／ 台北20日電
立法院副院長江啟臣（中）今天接見加台國會議員友好協會共同主席、參議員麥唐納（左3）一行，期盼加拿大持續支持及協助台灣加入CPTPP，共創互利共榮的多贏局面。圖／中央社
立法院副院長江啟臣（中）今天接見加台國會議員友好協會共同主席、參議員麥唐納（左3）一行，期盼加拿大持續支持及協助台灣加入CPTPP，共創互利共榮的多贏局面。圖／中央社

立法院副院長江啟臣今天接見加拿大議員麥唐納一行。江啟臣表示，加拿大自然資源豐富，未來兩國可加強各項領域交流，建立雙邊多元合作關係。尤其加拿大為CPTPP重要成員，期盼加拿大持續支持及協助台灣加入CPTPP，共創互利共榮的多贏局面。

立法院副院長江啟臣今天在國民黨立委林倩綺、民進黨立委王正旭等人陪同下，接見加台國會議員友好協會共同主席、參議員麥唐納（Michael MacDonald，另譯：麥唐諾）所率領的跨黨派議員。

江啟臣表示，非常榮幸接待加拿大聯邦參議員，並感謝麥唐納長期友台，多次在加拿大國會提出友台法案及聲援台灣加入國際組織，展現對台灣的堅定支持。

江啟臣指出，也感謝加拿大國會不分黨派力挺台灣有意義參與相關國際組織如「世界衛生組織」（WHO）及「國際民航組織」（ICAO）等，同時致力與西方理念相近國家共同維護台海和平。尤其，加拿大今年擔任G7輪值主席國，盼加國持續關注印太地區的和平穩定。

江啟臣表示，加拿大國土面積為世界第二大，自然資源豐富，未來台加可加強經貿投資、教育、文化及觀光等領域之交流，建立雙邊多元合作關係。尤其貿易方面，加拿大為「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）重要成員，期盼加拿大持續支持及協助台灣加入CPTPP，共創互利共榮的多贏局面。同時也期盼未來持續深化台加國會交流，共同推動兩國雙邊合作。

麥唐納表示，此行是他第五度訪台，台灣天然資源嚴重缺乏，且曾為爭取民主經歷過一段艱辛歲月，然而卻發展出充滿活力的民主制度、厚實的經濟實力，人民均受高等教育，享有言論及集會自由，是國際社會中偉大的國家之一。

麥唐納指出，他認為加拿大應與台灣建立更多的交流合作，世界各國也應肯定台灣在國際社會所扮演的重要角色，並共同支持台灣加入WHO等相關國際組織。訪團將前往台南等其他城市參訪，盼為兩國的經貿合作尋求更多的可能，盼藉由台加擴大各領域的合作，持續強化兩國友好關係，進而使更多人了解台灣民主的可貴及支持台灣國際參與。

CPTPP 加拿大 江啟臣 議員

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