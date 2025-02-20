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川普指搶走晶片生意 吳釗燮笑稱：只知道有「鄰居」會搶別人生意

中央社／ 台北20日電
哈利法克斯國際安全論壇（HFX）今明兩天在台北舉辦「台北論壇：連結民主與安全」，賴清德總統（前左）出席開幕致詞，國安會秘書長吳釗燮（前右）、外交部長林佳龍（後中）等人陪同離場。記者林俊良／攝影
哈利法克斯國際安全論壇（HFX）今明兩天在台北舉辦「台北論壇：連結民主與安全」，賴清德總統（前左）出席開幕致詞，國安會秘書長吳釗燮（前右）、外交部長林佳龍（後中）等人陪同離場。記者林俊良／攝影

國安會秘書長吳釗燮今天在哈利法克斯國際安全論壇表示，中國施壓力道正在加大，台灣命運必須掌握在自己手中，政府優先目標是阻止戰爭發生，要建立嚇阻力、強化國防能力；被問及川普新政，他說，美台關係緊密互補。

為期兩天的「哈利法克斯（Halifax）「台北論壇：連結民主與安全」今天登場，來自超過70國的政要、專家及學者齊聚台北，美國公共電視網（PBS）外交及國防記者西夫林（Nick Schifrin），下午就北京、華府以及內政等3個台灣重要戰略環境，與國安會秘書長吳釗燮對談。

西夫林詢問，北京攻台是否有時間表。吳釗燮表示，無法替中國國家主席習近平發言，但中國對台施壓力道正在加大，去年10月聯合利劍B軍演在13小時內有130多架次共機擾台，另於去年12月則有約100艘共艦威脅第一島鏈，還有各種混合戰。

吳釗燮說，從俄烏戰爭可看見戰爭殘酷，倘若台海發生戰爭將影響全球供應鏈及海運航行，台灣政府的優先目標是阻止戰爭發生，要建立嚇阻力、強化國防能力。

吳釗燮指出，台灣的命運必須掌握在自己手中，絕不退卻，從前總統蔡英文到現任總統賴清德都強調，台灣不挑釁、不引戰；當全球領導人開始述明台海和平穩定至關重要，這將讓台灣人民感到安心，面對中國壓力也不孤單。

被問及在野黨刪減國防預算，吳釗燮回答，相信在野黨知道國際局勢需要台灣有更多國防投資，且台灣在國際所必須扮演的角色，相信台灣人民也自有判斷；在中共壓力持續加大情況下，政府會用特別預算來提高國防預算，這是國家整體責任，在野黨若再砍預算將不利於國家，這點國際社會都看在眼裡。

西夫林追問，將如何運用特別預算以及美國總統川普（Donlad Trump）政府有許多台灣政府熟識的朋友，台灣是否有大量對美軍購的計畫。

吳釗燮表示，未來必須與美方持續討論，哪些適合是台灣，像是美方希望台灣能擁有以及台灣希望買到的武器，特別是面對灰色地帶侵擾，台灣有些系統已老舊；他也坦言，美國國安顧問等多位人士與台灣是長久朋友、也有私交，台灣會密切與這些友人合作。

至於北京未來會直接攻打台灣或是封鎖台灣，吳釗燮再次表示無法猜測中方做法，但引用「孫子兵法」指出，中國似乎會採取「不戰而屈人之兵」戰略，企圖孤立台灣、對台施壓，且讓台灣民眾喪失信心進而失望。

針對川普數度談及台灣搶走晶片生意，吳釗燮打趣地回應說，「我只知道有一個人會搶別人生意，那人是我們的鄰居」；他強調，台積電是從零在台灣起家，沒有從任何地方偷走任何東西，且與國際密切合作，而台美關係越來越緊密，並將透過「全球半導體民主供應鏈倡議」做到互補。

西夫林追問，台灣是否會增加對美採購來改善對美貿易赤字。吳釗燮表示，目前尚無相關細節，但對美採購是公平貿易，台灣所需要且符合國家利益的產品，才會向美國採購；台灣政府及產業界正在進行盤點，可能會購買更多的工業產品，例如發電機、液態天然氣。

俄烏戰爭 台美關係 吳釗燮 國防預算

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