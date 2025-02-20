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卓榮泰：台日強化可信賴民主供應鏈 防威權脅迫

中央社／ 台北20日電
行政院長卓榮泰（右）20日接見日本台灣親善協會會長衛藤征士郎（左）一行人，送上台灣茶作為伴手禮。圖／中央社
行政院長卓榮泰（右）20日接見日本台灣親善協會會長衛藤征士郎（左）一行人，送上台灣茶作為伴手禮。圖／中央社

日本台灣親善協會訪台，行政院長卓榮泰今天接見訪團時說，台灣將與日本等理念相近國家合作，確保台海、印太地區的自由開放，以及守護全球的和平穩定與繁榮，也盼雙方強化可信賴的民主供應鏈，避免遭威權國家經濟脅迫。

卓榮泰今天在行政院秘書長龔明鑫、政務委員馬永成、發言人李慧芝等人陪同下，接見日本台灣親善協會會長衛藤征士郎一行人。

卓榮泰致詞時指出，近日美日領袖峰會，以及美日韓外長會議後的聯合聲明，皆重申台海和平穩定重要性、敦促兩岸和平解決問題、反對任何以武力及威嚇片面改變現狀，同時也支持台灣有意義參與國際組織等，而這幕後之一，得感謝衛藤征士郎積極與日本外務大臣岩屋毅聯繫，對後續聲明產生巨大影響。

卓榮泰也強調，台灣身為全球民主夥伴的一分子，將持續強化自我防衛力量，並與日本等理念相近國家攜手合作，確保台海以及印太地區的自由開放，以及守護全球的和平穩定與繁榮。

對於台日交流密切，卓榮泰表示，雙方民眾互訪頻繁，彼此是重要貿易夥伴，台積電熊本廠也成為台日高科技產業合作的重要象徵，雙方在供應鏈、技術，以及人才培育上都有很高的互補性，行政院經濟外交工作小組以及相關部會都高度重視與日本的合作，期待雙方強化可信賴的民主供應鏈，避免受威權國家經濟脅迫。

衛藤征士郎則說，確實在日美領袖峰會前，有聯繫岩屋毅，希望將重申台海和平穩定重要性等文字納入聲明中，最後看到結果呈現，讓他非常安心。

他也提到，過去「台灣有事等於日本有事」這句話在台灣相當流行，但未來期待雙方朝向「日本無事、台灣無事，台灣無事、日本無事」的方向共同努力，協會也會持續力促兩國情誼更厚重。

卓榮泰 台海 日本

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