台人持中國身分證30多例 內政部：10人遭廢台灣戶籍

台灣人持有中國身分證風波延燒，內政部次長吳堂安今天說，移民署目前收到共30多個案例進行調查，經通知當事人表達意見後，有10人已被廢止台灣戶籍，會繼續查辦下去。

網紅八炯和「閩南狼PYC」陳柏源日前推出中國統戰紀錄片與多部影片，揭露有台灣人持有中華人民共和國身分證，且台灣有申辦據點；法務部調查局與內政部移民署已介入調查。

吳堂安今天在內政部部務會報會後記者會表示，移民署目前收到共30多個案例進行調查，經通知當事人表達意見後，有10人已被廢止台灣戶籍，只要民眾檢舉或移民署掌握確實事證，都會通知當事人陳述，也會繼續查辦下去。

此外，針對陸委會主委邱垂正說，台灣民眾領有中國大陸居住證、身分證、定居證案例越來越多，將努力在立法院新會期重啟修法納管。吳堂安說，陸委會如果有需要，內政部會配合檢討。