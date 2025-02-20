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曹興誠扯上小三照入文總 賴士葆：綠以抗中為由沒問題

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
中華文化總會進行執委改選，近期陷緋聞的聯電創辦人曹興誠也上榜。記者林俊良／攝影
中華文化總會進行執委改選，近期陷緋聞的聯電創辦人曹興誠也上榜。記者林俊良／攝影

中華文化總會進行執委改選，近期陷緋聞的聯電創辦人曹興誠也上榜。國民黨立委賴士葆今日表示，民進黨絲毫不顧社會觀感，在司法未釐清之前，行政部門都已經定調一切都是中共的陰謀，只要站在抗中的立場，所有的問題都不是問題。

賴士葆說，正當曹興誠被爆料與陸籍小三的不雅照，已經告上法院，也被告上調查局，新聞鬧得沸沸揚揚，成為社群和新聞媒體的焦點。曹興誠身為大罷免的要角，民進黨對他呵護有加，陸委會主委立刻出面背書說，這是中共常用手法，利用AI以假亂真，要製造台灣內部不安。

賴士葆提到，此外再利用中華文化總會18日改組送給曹興誠大禮，讓他入列中華文化總會執委，對照組是立法院前院長王金平出局。中華文化總會的經費來自文化部的補助及國營事業捐助，籌辦的是總統府及中央機關的活動，最重要的是會長是賴清德總統，列名文化總會執委是綠營新貴的殊榮。

賴士葆表示，由先總統蔣中正創辦的中華文化總會，成立宗旨在復興中華文化，政黨輪替之後，民進黨厲行抗中、去中化，去除與中華文化所有的連結，包括更改課綱、刪減文言文等等。民進黨的高官更是常帶風向，以揶揄嘲諷禮義廉恥、四維八德等倫理道德為樂。因為將「中華」視為嫌惡名稱，所以民進黨通常以文總或文化總會稱之，現在運作的方向與成立的宗旨名實不相符，中華文化總會發表的聲明也毫不避諱地表示要與全體委員為「台灣」文化努力。

賴士葆強調，這次大罷免3位要角加入中華文化總會，外界質疑一片綠友友，顯然這已成為一個綠營的酬庸單位，曹興誠的小三醜聞纏身之際，執政黨綠營刻意如此操作，貼心送他一個冠冕，可謂完全不顧社會觀感。在司法未釐清之前，行政部門都已經定調一切都是中共的陰謀，只要站在抗中的立場，所有的問題都不是問題。

文化總會 曹興誠 賴士葆

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