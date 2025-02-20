接見葛來儀訪團 蕭美琴：美國是台灣最重要的貿易夥伴

副總統蕭美琴今天接見「德國馬歇爾基金會」（GMF）「台美政策計畫」（Taiwan-US Policy Program, TUPP）訪團時表示，這兩年美國成為台灣最大的海外直接投資地，占台灣整體對外投資超過40%。相較2010年時台灣對外投資超過80%流向中國，是很大的轉變。

德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）等今由外交部次長陳立國陪同，赴總統府拜會蕭美琴。

蕭美琴致詞時表示，面對充滿挑戰的時刻和瞬息萬變的地緣政治環境，「我們更需維持緊密聯繫並持續對話」。台灣與跨大西洋社群共享自由民主等價值觀，也關注繁榮、安全與和平等共同利益，雙方必須攜手合作，面對各種挑戰，並積極尋求增進共同利益的機會。

蕭美琴指出，台灣社會正快速演變與進步，「我們為取得的成就感到自豪，也有許多地方仍需努力。我們以台灣成功發展為一個成熟且具競爭力的民主國家為榮，雖然伴隨著困難的國內政治議題，不過這也是每個民主國家都需要面對的」。

蕭美琴說，台灣人民的勤奮和創新，讓台灣成為貢獻全球繁榮的經濟體，並扮演技術供應鏈的關鍵角色。「然而我們仍要持續努力，確保台灣的領先地位，維持關鍵性與不可取代性，並在各方面發揮積極推動的力量」。

蕭美琴表示，隨著科技產業發展，台灣也非常注重社會各行各業的均衡成長。人工智慧（AI）帶來許多新機會，希望這些機會也能惠及其他傳統產業和中小企業。

談及台美經貿，蕭美琴說，長久以來，美國都是台灣最重要的安全夥伴，如今也是台灣最重要的投資與貿易夥伴之一。這兩年美國成為臺灣最大的海外直接投資地，占台灣整體對外投資超過40%。相較2010年時台灣對外投資超過80%流向中國，是一個很大的轉變。經貿領域的調整與多元化，是為了確保台灣成為一個持續繁榮且具韌性的社會。

蕭美琴也表示，賴總統上任以來推動的一項重大政策，將「全社會防衛韌性」概念制度化，「這也是多年來我們與許多美國夥伴討論過的議題」。因為台灣時常遭受地震、颱風等天然災害，台灣對於基礎設施遭受破壞並不陌生，現在更要廣納民間部門及合作夥伴參與其中。

蕭美琴說，面對日益嚴重的複合式威脅，強化應對各類情境的社會韌性更顯重要。台灣從同樣在推動全社會韌性概念的歐洲、印太地區等國家學到許多，相信這也是跨大西洋夥伴十分關注的議題。