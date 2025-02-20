賴總統籲民主陣營要團結 共同打造「非紅供應鏈」

賴清德總統20日下午出席2025「哈利法克斯臺北論壇」（HFX Taipei）開幕式，感謝「哈利法克斯國際安全論壇」大力支持臺灣，更選擇台灣作為首次在北美以外舉辦的地點。面對複雜的國際情勢，賴總統呼籲國際社會，威權主義越集結，民主陣營應要越團結，共同打造全球「非紅供應鏈」，團結重現世界和平曙光。並強調，臺灣將持續維護臺海和平穩定，與民主夥伴共同建立AI晶片產業全球聯盟等，期盼一起開創更美好的新時代。

賴總統表示，感謝范普拉（Peter Van Praagh）會長和「哈利法克斯國際安全論壇」大力支持臺灣，從2018年開始每年都邀請臺灣參與，除了去年邀請蔡英文前總統發表演說，今年更選擇臺灣作為首次在北美以外舉辦論壇的地點。如同范普拉會長說過：「儘管眼前的安全挑戰大得無法由任何單一國家解決，但當全球民主國家攜手合作時，沒有任何挑戰是無法應對的」。今天，世界各國的領袖和專家不遠千里來到臺灣齊聚一堂，除了代表對臺灣的重視和支持，也展現民主國家的團結合作，決心共同因應各項挑戰。

賴總統說，各位都是「自由的捍衛者」，我要表達感謝與敬佩之意。當前，俄烏戰爭仍在進行，中國、俄羅斯、北韓、伊朗等威權國家持續集結，加上中國以低價傾銷衝擊各國經濟，全球無論是經濟秩序或是民主自由、和平穩定，都受到嚴重的挑戰。臺灣身處第一島鏈的關鍵位置，直接面對威權主義的威脅，但我們無畏無懼，堅定地守護國家主權，維持民主自由的生活方式，捍衛臺海和平穩定。臺灣懷抱和平的理想，但對和平沒有幻想。我們將會秉持「和平靠實力」的精神，透過具體的行動來打造更強大的臺灣，也壯大民主自由陣營。

賴總統強調，他要誠摯感謝國際社會持續關注臺海議題。近來，美國川普總統與日本石破茂首相，發表的美日領袖聯合聲明，也展現對臺海和平穩定及對臺灣參與國際事務的堅定支持。面對複雜的國際情勢，我呼籲國際社會：第一，威權主義越集結，民主陣營應要越團結。就在幾天前，美國、日本、韓國外長首度會晤，共同強調維護臺海和平穩定的重要性，並且表達將並肩反對任何破壞民主制度、經濟獨立和全球安全穩定的行為。對此，臺灣也將持續貢獻己力。

賴總統說，近期，我宣布要優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP3%以上。去年，我上任後不久，就在總統府成立了「全社會防衛韌性委員會」，凝聚政府和民間力量，提升國防、民生、災防、民主四大韌性。我們也將與民主陣營深化戰略夥伴關係，增進彼此的防衛韌性，共同發揮嚇阻力量，達成世界和平的目標。

賴總統提到，第二，讓我們共同打造全球「非紅供應鏈」。民主陣營要能夠有效嚇阻威權主義的擴張，必須有強大的科技實力作為國防骨幹，並且促進產業發展，提升經濟韌性。面對中國主導的「紅色供應鏈」、低價傾銷的衝擊，臺灣有能力也願意跟民主陣營團結合作，共同維持民主夥伴的科技優勢，一起打造堅韌的「非紅供應鏈」。

身為半導體大國，臺灣更將提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，與民主夥伴共同建立AI晶片產業鏈全球聯盟，以及高階晶片關聯產業民主供應鏈。今日臺灣半導體產業的成就是源自於我們共同的努力。50年以來，產官學研各界共同克服各項挑戰，才讓臺灣的半導體產業領先全球。

賴總統強調，希望以臺灣為基地，串聯民主夥伴的力量，讓彼此在半導體產業鏈中都能扮演適合角色，發展各自強項，來深化互利互補的科技合作，除了符合臺灣和各國共同的經濟利益，更有助於提升嚇阻力量，維護全球安全。

第三，讓我們團結，重現和平的曙光。中國對臺灣的文攻武嚇從不間斷。去年，中國多次對臺海發動大規模軍事演習，不斷提升灰色地帶侵擾，已經對印太地區的和平與穩定，構成嚴重的威脅。身為國際社會負責任的一員，臺灣會維持臺海現狀。我們不會主動挑起衝突，也願意在對等、尊嚴的原則下與中國展開對話，致力於維護臺海和平穩定。