俄烏戰爭進入第3年 HFX主席：台灣安全與全球息息相關

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中央社／ 台北20日電
為期兩天的哈利法克斯（Halifax）「台北論壇：連結民主與安全」20日下午登場，論壇主席范普拉（Peter van Praagh）（圖）。圖／中央社
為期兩天的哈利法克斯（Halifax）「台北論壇：連結民主與安全」20日下午登場，論壇主席范普拉（Peter van Praagh）（圖）。圖／中央社

哈利法克斯國際安全論壇首度移師台北，論壇主席范普拉開幕時表示，台灣的自由與安全不僅對台灣人民至關重要，也與全球安全息息相關；總統賴清德帶領台灣應對空前挑戰，上週宣布國防改革，拉近台灣與美國等其他民主國家的距離，讓台灣更加安全與繁榮。

為期兩天的哈利法克斯（Halifax, HFX）「台北論壇：連結民主與安全」今天登場，來自超過70國的政要、專家及學者齊聚台北，開幕式由論壇主席范普拉（Peter van Praagh）主持，賴總統和聯電創辦人曹興誠分別致詞，外交部長林佳龍、國防部長顧立雄及多國駐台使節等各界人士與會。

范普拉致詞指出，3年前的同一星期，俄羅斯全面入侵烏克蘭，正因為烏克蘭堅定對抗，才讓世界團結支持烏克蘭的英雄之舉。烏克蘭現仍在對抗，但俄羅斯已現疲態，並未達成包括拿下首都基輔、謀殺烏克蘭總統澤倫斯基，並置入克林姆林宮屬意領導人等軍事目標，「俄羅斯開戰又戰敗，我知、你知，全世界都知道」。

范普拉強調，台灣的自由與安全不僅對台灣人民至關重要，也與全球安全息息相關，當前問題是大國是否可以任意威脅、侵略較小鄰國，這兩天論壇將會一直聽到灰色侵擾以及豪豬戰略等關鍵字，與會者將探討中國會怎麼做、美國應怎麼做、國際社會又能做什麼，最重要的問題是，台灣又能怎麼做。

范普拉也向賴總統致意表示，賴總統對困難決策並不陌生，對政治的理解讓他成功帶領台灣應對空前挑戰，賴總統的民調自就任以來穩定上升，經濟也正準備起飛，上週更宣布國防改革，拉近台灣與美國等其他民主國家的距離，這都會讓台灣更加安全與繁榮。

曹興誠大力促成哈利法克斯論壇來到台灣，他於演講時提到，他與哈利法克斯論壇目標一致，就是要利用民主力量強化台灣安全，要讓世界看見台灣的蓬勃民主值得國際支持，同時讓台灣人民知道自己並不孤單。

曹興誠表示，這些任務從未如此重要，國際社會意識到中共願採取任何必要手段併吞台灣，透過錯假訊息、經濟脅迫、軍事威脅等手段，分化台灣社會並破壞台灣民主，千萬不能讓中共成功。

曹興誠強調，哈利法克斯論壇匯集世界各國人士來台，團結凸顯民主以及台灣的重要性，在美國、日本、歐洲等世界各角落也展現出強健團結力量，他要特別感謝已故日相安倍晉三的妻子安倍昭惠來台參與論壇，彰顯此論壇展現台灣在全世界都有朋友。

烏克蘭 賴清德

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