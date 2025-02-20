【重磅快評】川普批烏克蘭挑戰端 台海戰端誰挑起？

美俄外長在沙烏地阿拉伯討論俄烏停戰，烏克蘭不在談判桌上。烏克蘭總統澤倫斯基改在基輔會晤美國俄烏特使凱洛格，期許和美方達成具建設性的合作。不過，美國總統川普在他的真實社群上批評澤倫斯基，稱他是「未經選舉的獨裁者」，並警告澤倫斯基應快點決定，否則會失去國家。

對於烏克蘭淪為美俄的「菜單」，澤倫斯基的焦慮感愈來愈強烈，但川普對澤倫斯基的批評也愈來愈不堪。

12日川普宣布，他已經和俄羅斯總統普亭通話，並致電澤倫斯基，分別討論俄烏停戰事宜。不過，澤倫斯基對於川普先和普亭通話，表示不悅；這不是面子問題，而是具體反映了三人的親疏遠近，並關乎談判條件與策略。

澤倫斯基更抱怨美俄跳過烏克蘭展開會談，川普雖否認排擠烏克蘭，但明顯站在普亭一邊。川普語出驚人，儼然改寫戰史；他指責烏克蘭不該挑起戰端，根本不該開始這場戰爭，早就應達成停火。川普接受普亭的重要條件，包括烏克蘭承認失土、不加入北約，而美國則要了烏克蘭一半的稀土。

澤倫斯基的抱怨，顯然激怒了川普。美俄會談前，川普就暗示澤倫斯基會下台，指戰爭結束後，烏克蘭遲早要選舉，而澤倫斯基民調數字不佳。美俄會談後，川普明言烏克蘭應改選，強調烏克蘭很久未選舉，美國等多個國家都提議改選，而澤倫斯基支持度只有4%。

根據法新社引述基輔國際社會學研究所民調，俄烏開戰後信任澤倫斯基的比率從未低於五成。外界都不知道川普手上澤倫斯基民調只剩4%的數字從何而來，但川普想趕澤倫斯基下台的意圖明顯；而這也是普亭的要求，符合普亭的算盤。

親川普的美國福斯新聞報導，美國正拋出一項三階段俄烏和平計畫設想：停火、改選烏克蘭總統、最後簽署和平協議。普亭的算盤，則是親俄候選人可能當選並同意對俄讓步。而澤倫斯基已經成了阻擋俄烏和解進程和美俄關係重建的大石頭，非搬走不可。

川普已在真實社群上對澤倫斯基連批帶貶又諷刺。川普稱，澤倫斯基是成功的搞笑藝人，說服美國花3500億美元，介入一場永遠無法獲勝、根本沒有必要開始的戰爭；而澤倫斯基承認，美國給烏克蘭的援助，有一半已經「不見了」。美俄正討論如何結束俄烏戰爭，而澤倫斯基可能還想留住這個發橫財的方式。

在拜登時期，澤倫斯基是美國堅定支持的民主盟友；到川普時期，澤倫斯基成了未經選舉的獨裁者。川普批評澤倫斯基只會玩弄拜登；澤倫斯基儼然是個棋手，但烏克蘭為美國打代理戰爭，仍不脫棋子角色。到川普時期，澤倫斯基徹底成為棄子。

台灣多次表達堅定挺烏立場；前總統蔡英文曾指出，美國對烏克蘭的支持將有助於遏阻中國對台灣發動攻擊。如今國際情勢驟變，賴清德總統的國安高層會議可曾推演，一旦中共武力犯台，川普會改寫戰史，指台灣挑起戰端，然後要求搬開阻礙區域和平與美中和解的石頭嗎？