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民進黨立委民調表現墊底 羅智強：公民眼睛非常清楚

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
首席副書記長羅智強（圖）下午在國民黨團舉行「選罷新法違憲？先議處吳秉叡！」記者會，羅智強表示大法官不是民進黨的後花園，大法官也不是民進黨的小廚房，賴清德上任之後的這一屆民進黨國會，真的就把自己當成做凌駕大法官之上，把大法官當作呼之即來，揮之即去的御用軍。記者蘇健忠／攝影
首席副書記長羅智強（圖）下午在國民黨團舉行「選罷新法違憲？先議處吳秉叡！」記者會，羅智強表示大法官不是民進黨的後花園，大法官也不是民進黨的小廚房，賴清德上任之後的這一屆民進黨國會，真的就把自己當成做凌駕大法官之上，把大法官當作呼之即來，揮之即去的御用軍。記者蘇健忠／攝影

TVBS民調中心今天公布立委整體滿意度調查結果，國民黨41%、民眾黨33%、民進黨28%。國民黨立院黨團首席副書記長羅智強表示，現在立法院直播非常方便，公民的眼睛非常清楚，自然會做出最智慧的評價。

羅智強表示，現在立法院直播非常方便，真心奉勸民進黨，民進黨立院黨團總召柯建銘每次協商冗長、盤古開天地的發言方式，完全沒有任何素質跟誠意，一次、兩次、三次、十次的展現在國人眼前，請問民進黨的滿意度怎麼樣去拉抬呢？

羅智強指出，雖然民進黨自恃有所謂的媒體網軍作為後盾，但公民的眼睛非常清楚，希望民進黨能夠好好地審視這個民調數據，他也相信人民看著立法院的表現，自然會做出最智慧的評價。

國民黨立委邱鎮軍表示，雖然民進黨靠中央廚房出菜，又仗著壟斷媒體不斷造謠，但是透過立法院的直播，孰是孰非昭然若揭。

邱鎮軍批評，民進黨隻手遮天已經示範8年，到現在只要不順民進黨意，就覆議、釋憲；不敢查的弊案就含糊帶過，沒錢養網軍側翼就情勒人民、鬼哭神號，甚至還要立法院繞過法律替民進黨開的空白支票蓋章，然而「當家鬧事，民眾都看在眼裡！」

民調 羅智強

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