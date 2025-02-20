國民黨推動長照保險取代賦稅制 黃珊珊樂見在野合作

立法院新會期開議在即，國民黨今天提出長照保險取代賦稅制，民眾黨立委黃珊珊表示，長照保險是民眾黨前主席柯文哲的重要政見，民眾黨團也在去年提出「長期照顧保險法」草案，很高興看到國民黨也宣示要優先推動，希望本會期能夠合作完成立法。

國民黨智庫上午舉行長照保險制民調發布記者會，針對長照賦稅制改保險制，民調顯示有77.3%民眾支持，不支持率則為14.8%。國民黨主席朱立倫表示，台灣應該趕快改推長照保險制，智庫已經完成相關法案，國民黨團將在本會期將推出長照保險修法。

黃珊珊稍早在臉書發文指出，推動長照保險制度是柯文哲的重要政見，目的是解決長照財源不足、照顧範圍不夠，進而衍生諸多長照悲歌問題，民眾黨團也在去年提出「長期照顧保險法」草案，希望透過社會保險制度，建構完整的長照體系，減輕民眾負擔。

黃珊珊說，很高興看到國民黨舉行記者會，宣示要優先推動長照保險制度，此政策目標與民眾黨團一致，希望本會期能夠透過在野合作，完成這項重要制度，為台灣超高齡化社會提前掃除隱形地雷，也期盼執政黨能夠以蒼生為念，切勿再為反對而反對，或者是技術性杯葛拖延，應該理性坐下來共商國家大政。