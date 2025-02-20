北市議會民眾黨團至柯文哲父靈前致哀 黃瀞瑩缺席原因曝光

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發病逝，台北市議會民眾黨團議員今天集體到新竹靈堂拈香，包括張志豪、林珍羽、陳宥丞等，黃瀞瑩因出國缺席，新竹縣議員林碩彥、新竹市議員李國璋也到場致哀。張志豪也表示，柯媽還是很難過，也希望大家可以給家屬多一點空間。

民眾黨北市黨部主委、台北市議員張志豪表示，今天大家都是懷著很悲傷的心情特別來跟柯爸上香，也希望柯媽能夠節哀保重，柯媽心情還是很難過，大家也盡量安慰她，也希望可給家屬多一點空間。

張志豪特別跟支持民眾黨的朋友以及小草們提醒，因最近幾天致哀的人稍微多了點，柯媽又是必須要跟大家答謝、寒暄的個性，雖然她氣色不錯，但還是有點疲累，因此拜託大家如果要來關心柯媽跟悼念柯爸的話，每天上午11點半到1點半之間先不要前來，讓柯媽還有家屬能夠得到充分的休息，這樣子對柯家人來說最好。