政院4年投入76億元整合政策強化 預防兒童及少年犯罪

行政院長卓榮泰20日在行政院會聽取內政部說明「預防兒童及少年犯罪方案」報告後表示，近十年來，少年犯罪人口率呈現上升趨勢，以15歲至18歲為主，因未繼續就學，易遭不良集團幫派拉攏落入犯罪陷阱，請各相關部會規劃15至18歲少年追蹤輔導及協助方案，特別要讓弱勢少年脫離不利處境。

卓榮泰表示，預防兒童及少年犯罪方案，將於114至117年投入76億元經費，請各相關部會強化橫向連結，共同建立完善的輔導網絡機制，並定期檢視各項指標及工作推動情形，才能接住可能誤觸法網的孩子。卓院長強調，政府有責任為兒少打造安心成長的環境，讓他們走上實踐自己夢想的正軌。

卓院長指出，有關今日報告提及「整合全國兒少政策，強化兒少多元支持」一節相當重要，請鄭麗君副院長偕同陳時中政委及史哲政委，與相關部會召會研商律定政策專責機關，妥適規劃相關策略與作法，強化提供關懷、生涯輔導、健康照護等支持，從源頭改善兒少處境。