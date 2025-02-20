快訊

新進展！墜海勇鷹找到了 軍方證實已訊號定位「將和時間賽跑打撈」

政院4年投入76億元整合政策強化 預防兒童及少年犯罪

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照

行政院長卓榮泰20日在行政院會聽取內政部說明「預防兒童及少年犯罪方案」報告後表示，近十年來，少年犯罪人口率呈現上升趨勢，以15歲至18歲為主，因未繼續就學，易遭不良集團幫派拉攏落入犯罪陷阱，請各相關部會規劃15至18歲少年追蹤輔導及協助方案，特別要讓弱勢少年脫離不利處境。

卓榮泰表示，預防兒童及少年犯罪方案，將於114至117年投入76億元經費，請各相關部會強化橫向連結，共同建立完善的輔導網絡機制，並定期檢視各項指標及工作推動情形，才能接住可能誤觸法網的孩子。卓院長強調，政府有責任為兒少打造安心成長的環境，讓他們走上實踐自己夢想的正軌。

卓院長指出，有關今日報告提及「整合全國兒少政策，強化兒少多元支持」一節相當重要，請鄭麗君副院長偕同陳時中政委及史哲政委，與相關部會召會研商律定政策專責機關，妥適規劃相關策略與作法，強化提供關懷、生涯輔導、健康照護等支持，從源頭改善兒少處境。

卓榮泰 陳時中

延伸閱讀

卓揆：積極提昇鐵路橋梁 提供安全穩定鐵路服務

總預算首次未明列總刪除數 卓揆研議合法合憲救濟方式

總預算報告未列總刪除數 卓榮泰：研議合法合憲救濟

卓榮泰批立院未列刪除數 翁曉玲：連加減乘法都不會

相關新聞

TVBS民調／立院三大黨鞭「他」滿意度最高 柯建銘獲近6成不滿墊底

全台掀起大罷免潮，藍綠白三大黨鞭也頻頻隔空過招。根據TVBS民調中心詢問民眾對三個主要政黨總召的看法，其中以民眾黨團總召...

回應桃色風波 曹興誠：中國怕大罷免不入流抹黑

聯電創辦人曹興誠今（20日）在主持哈利法克斯國際安全論壇（HFX）「台北論壇：連結民主與安全」記者會時，回應名嘴爆料緋聞...

政院拍板！再婚不能拿贍養費 5年內分居3年可訴請離婚

民法規定婚姻破裂有責一方不准訴請裁判離婚，遭判決違憲，行政院會今拍板「民法」相關修法，增訂未來夫妻5年內分居3年即可請求...

陳怡君助理費案民進黨廉政會出手 林岱樺案再等等

民進黨立委林岱樺、台北市議員陳怡君疑涉入助理費案，案情仍在發展中。民進黨廉政委員會主委邱駿彥今天表示，廉政會預計26日召...

曹興誠任文總執委 羅智強酸民進黨：符合道德標準

中華文化總會昨改選執行委員，新任委員包括推動罷免藍委的聯電創辦人曹興誠等人。國民黨立院黨團首席副書記長羅智強表示，顯然曹...

【重磅快評】川普批烏克蘭挑戰端 台海戰端誰挑起？

美俄外長在沙烏地阿拉伯討論俄烏停戰，烏克蘭不在談判桌上。烏克蘭總統澤倫斯基改在基輔會晤美國俄烏特使凱洛格，期許和美方達成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。