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談大陸文攻武嚇不斷 賴清德：堅定守護國家主權與台海穩定
賴清德總統今（20日）在哈利法克斯國際安全論壇（HFX）「台北論壇：連結民主與安全」演說，承諾台灣將持續與民主國家一道，「面對威權主義威脅，我們無畏無懼，會堅定守護國家主權，持續維持自由民主的生活方式，以及台海的穩定。」
賴總統表示，中國對台灣的文攻武嚇從不間斷，中國在去年多次對台海發動大規模軍事演習，不斷升高灰色地帶侵擾，已對印太區域的和平穩定構成嚴重威脅。
賴總統表示，身為國際社會負責任的一員，台灣會維持台海現狀，「我們不會主動挑起衝突，也願意在對等、尊嚴的原則下，與中國展開對話，致力維護台海和平穩定。」
賴總統日前舉行國安高層會議，稱將編列特別預算，推動台灣的國防預算超過GDP的3%；他在HFX再次重申，當美日韓外長共同強調維護台海和平穩定的重要性時，台灣也會持續貢獻己力，將提升國防預算占比。
此外，賴總統表示，台灣將深化與民主國家的戰略夥伴關係，增進防衛韌性與嚇阻力量，也會打造非紅供應鏈，面對中國主導的「紅色供應鏈」、低價傾銷的衝擊；並以半導體製造大國的身分推動「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，與民主夥伴，共同建立AI晶片產業鏈全球聯盟，以及高階晶片關聯產業民主供應鏈。
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