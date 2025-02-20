卓揆：積極提昇鐵路橋梁 提供安全穩定鐵路服務

行政院長卓榮泰20日於行政院會聽取交通部「重點橋梁行車安全提昇計畫」報告後表示，為因應頻繁的地震與日益加劇的極端氣候，臺鐵公司應積極提昇鐵路橋梁的耐震與防洪能力，以符合各項防災的標準，提供旅客安全、穩定的鐵路運輸服務。

卓榮泰強調，「安全」是鐵路交通的首要目標，也是工程進行的第一要務，請交通部與河川、坡地管理各單位及各地方政府，積極做好橫向溝通聯繫，落實各項安全標準作業程序及管制，務必如期如質、平安順利完成本項計畫。

卓榮泰進一步表示，因應凱米颱風災損，包括目前滾動式檢討的雲林縣大湖口溪橋、「蘭陽溪水系治理計畫」的宜蘭縣蘭陽溪橋防洪檢討修正，以及尚需補強的171座橋梁等，均應依照最新的鐵路橋梁耐震耐洪補強計畫相關標準，請臺鐵公司積極辦理，以全面提昇鐵路交通安全。