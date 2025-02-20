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【重磅快評】游盈隆叫不醒民進黨 賴清德陷夢醒之間？

聯合報／ 主筆室
綠營對於賴總統是否該投入「大罷免」，鬧出茶壺風暴。立委王世堅（右）希望民進黨團總召柯建銘（左）不要提到賴清德，遭柯回嗆：你哪一黨的？ 圖／聯合報系資料照片 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康
綠營對於賴總統是否該投入「大罷免」，鬧出茶壺風暴。立委王世堅（右）希望民進黨團總召柯建銘（左）不要提到賴清德，遭柯回嗆：你哪一黨的？ 圖／聯合報系資料照片 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康

國內政局瀰漫罷免烽火，民進黨立委王世堅不滿黨團總召柯建銘暗示總統賴清德會「壓軸出場」，盼老柯勿說三道四，老柯怒批王「是哪一黨？」，激起一陣火花。台灣民意基金會董事長游盈隆有感而發，讚王有核心價值，大罷免只是南柯一夢，「該醒了」。王世堅自許烏鴉，卻叫不醒民進黨，游盈隆的忠告可能也只是風中的呢喃。 

柯建銘日前受訪談大罷免，透露在拋出「大罷免」前有和賴清德、卓榮泰溝通，並暗示接下來賴清德也會出來號召大罷免，之所以遲遲未表態是為避免藍白抹黑，「最大咖出場一定放在壓軸」、「總統一定在非常關鍵性時刻，應該在立法院下禮拜覆議案結束、整個立法院戰場結束後出場 」。

王世堅昨天在民進黨中常會前點評此事，希望老柯講自己就好了，不要提到賴總統，總統有總統的高度，政府有發言人，「犯不著總召說三道四」；老柯怎容別人說他是「說三道四」，立馬回批王世堅是哪一黨？叫總統不要出來，根本鬼扯，民意很清楚，總統一定會壓軸出場。

賴清德會不會在大罷免行動壓軸出場？雖然總統府發聲明，表示總統始終尊重公民團體自主行動，從未討論「出場」問題。但根據黨團幹事長吳思瑤的說法，其實賴出場有三個原則，一、先遵循憲法授權的救濟機制；二、尊重人民行使罷免權，民進黨位居第二線協助；三、協防被鎖定罷免的民進黨立委。換句話說，即使沒有討論出場，但腳本早已寫好，王世堅希望老柯講自己就好了，不要提到賴總統，恐怕也是有所誤解。

王世堅當民進黨烏鴉並非頭一次，令人印象深刻的是他就職中常委的第一天 ，他就直言會當烏鴉，並在中常會上對賴清德滔滔不絕講了30分鐘，強調要重民生、輕政治，賴讓王暢所欲言，會後王還說賴沒做筆記但都能一一回答，真的頭腦超強；可惜的是，賴清德左耳進、右耳出，後來所做所為有那一件不是重政治、輕民生？

王、柯兩人互批引發游盈隆關注，游稱王是個有核心價值的民進黨政治人物，也是下一屆最有希望擊敗現任台北市長蔣萬安的人選，王不同意老柯搞大罷免扯上賴清德，「我覺得他是對的」；他並認為大罷免只是南柯一夢，「該醒了」。

游盈隆出自民進黨，2019年退黨後仍長期保持關心，年初評論政局，直指2024年的紛擾主要來自民進黨權力核心的2個錯誤決定：一是不顧新國會三黨不過半的政治現實，獨自參選立法院長，種下失敗惡果，二是無視新國會政治結構，拒絕權力分享，自陷一黨少數執政的困境。

游盈隆退出民進黨後，分析政局總能切中要害，他大讚王世堅有核心價值，等於是用另一種方式表達對老柯路線的不認同；「該醒了」的忠告，不單是對老柯說，更是對賴清德的喊話，如果不醒過來，還是難以走出執政困境。

游盈隆和王世堅一樣，都是泛綠陣營中少數的清醒者，面對大罷免，老柯恐怕已經是醒不過來了，但賴清德時而輕踩煞車、時而加重油門，讓政局陷入垃圾時間，難道賴清德也已處於半夢半醒之間？        

柯建銘 民進黨 游盈隆 王世堅 罷免 賴清德

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