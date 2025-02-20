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民調領先謝龍介陳亭妃這樣解讀 變身「妃姐上菜」全力衝刺

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
立委陳亭妃今天發表透過 YouTube 頻道 「妃常女力」推出新節目 「妃姐上菜」 裡，大秀廚藝，並推廣台南37區農特產品。記者吳淑玲／攝影
立委陳亭妃今天發表透過 YouTube 頻道 「妃常女力」推出新節目 「妃姐上菜」 裡，大秀廚藝，並推廣台南37區農特產品。記者吳淑玲／攝影

最新一份民調顯示立委陳亭妃以48%支持度遙遙領先國民黨可能對手謝龍介的32%，陳亭妃今天再發表透過YouTube頻道「妃常女力」，她在新節目「妃姐上菜」裡大秀廚藝，運用台南在地食材製作創意料理，讓美食成為連結地方文化的新橋樑。

陳亭妃說，不論大家如何解讀這份民調，對於這份支持，只有感謝再感謝，「27年來苦幹實幹的陳亭妃，未來仍然不改初衷走遍台南37個行政區」，傾聽市民聲音，推動地方發展，讓台南更進步。

陳亭妃說，「2026的市長是否懂得台南37區、瞭解台南37區、是否能和台南有很多想法與故事連結才是市民最在意的事」。賴清德總統在2014年台南市長連任中創下72.9%的台南歷史上最高得票率，充分展現跨黨派的高度支持，也是共同要找回的目標。

除了專業問政，陳亭妃在新節目變身大廚，要讓更多人看見台南，「很多人看韓劇《魷魚遊戲》認識椪糖，但這其實是台南的古早味零食！」希望藉由這樣的節目，讓更多人發現台南的魅力，同時推廣 食農教育，讓飲食與文化結合，帶動地方發展。

節目先釋出花絮，她不改幽默本色：「在準備的時候，順便吃一下！」讓網友笑翻。從介紹擔仔麵、無刺虱目魚、到結合小番茄與香蕉的台南棺材板，她用創意翻轉傳統，讓台南料理更貼近年輕世代，也讓更多人透過不同角度認識這座城市。

立委陳亭妃（左）今天發表透過 YouTube 頻道 「妃常女力」推出新節目 「妃姐上菜」 裡，大秀廚藝，並推廣台南37區農特產品。記者吳淑玲／攝影
立委陳亭妃（左）今天發表透過 YouTube 頻道 「妃常女力」推出新節目 「妃姐上菜」 裡，大秀廚藝，並推廣台南37區農特產品。記者吳淑玲／攝影

創意料理 國民黨 民調 民進黨 謝龍介 陳亭妃

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