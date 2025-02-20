國民黨雲林新春團拜 韓國瑜喊話守4信念：否則鬥不過「這3黨」

國民黨雲林縣黨部今天中午舉行新春團拜餐會，席開50多桌，立法院長韓國瑜及國民黨主席朱立倫參加，韓國瑜表示這是他參加第1場地方黨部的團拜餐會，並以國民黨4大精神勉勵黨員站穩腳步，維護得來不易的民主。朱立倫則火力全開力批民進黨執政不力還發動大罷免。

國民黨雲縣黨部主委也是立委張嘉郡邀請主席朱立倫、立法院長韓國瑜、縣長張麗善、立委丁學忠及各農會與議員鄉鎮市長及代表參加。針對近來國會亂象，韓國瑜說，台灣經濟看什麼？看股票。台灣政治看什麼？看國會，立法院的穩定，對整個中華民國的進步，至關重要。

他肯定張嘉郡和丁學忠的努力並打趣說，「張嘉郡除了身高沒長，其他表現都大幅成長」。他並以4年前朱立倫選黨主席時只3句話，說明國民黨的特徵，就是搞統一，你搞不過共產黨。搞獨立，你搞不過民進黨，搞撈錢，你搞不過金光黨。國民黨面對這3黨要有理想目標和抱負。

他更勉勵黨員要有中心信仰，有4句話要大家放在心上，首先要先重新塑造國民黨，認同中華民國是我們的國家。第2信念是美麗台灣是我們的家，第3信念是歷史傳承的中華文化，是我們的根，第4信念民主自由是我們的寶。所以他要黨員要抱持信念，確立方向，全力保護中華民國，打造美麗台灣家園，維護中華文化的正統，保護好得來不易的民主自由。

韓說，他曾告訴賴總統，台灣往左看，菲律賓兩大家族鬥得頭破血流。往東面看南韓，國會跟總統鬥到把總統都抓起來。歐美國家看台灣，都質疑亞洲人是不是沒有辦法搞民主？為什麼都搞得亂七八糟，值得大家要好好想想，期盼大家共同擦亮民主的招牌，讓全世界的人都看到。

朱立倫則強烈抨擊民進黨執政不力，總預算多給了800多億還以此為理由搞大罷免，建設可先做，不夠還可追加，但不能把國家搞亂了。