偽造、變造？私密照說法一變再變 陳沂酸：曹興誠搞得大家好亂

聯電創辦人曹興誠遭爆與中國大陸女子發生婚外情，親密照遭媒體人謝寒冰曝光。曹興誠怒斥照片是AI合成，提告謝寒冰並求償1億，未料，說法再變，又稱隱私權被侵犯。網紅陳沂發文酸曹興誠說法一變再變，搞得大家好亂。

陳沂說，曹興誠疑似跟中國籍小三親密照流出後，曹董第一時間說照片真偽不重要，現在AI發達什麼都能造假。但又證實照片中女子真有其人，是中國籍，還深情擔心對她造成毀滅性打擊。

隔一天，曹興誠再改口照片是偽造，他要狀告爆料的謝寒冰民事跟刑事，求償一億，叫他準備吃牢飯吧！

又過一天，老曹話鋒一轉，說謝寒冰不知道哪裡弄來他的私人照，並把照片變造，讓他看起來更不雅。

陳沂指出，曹興誠才說照片是「偽造」，表示照片是假的，隔一天又成「變造」，承認是真的，只是做了改動，這邏輯前後打臉速度也太快。所以是說有中國籍小三是真的，抗中保台是假的？

曹興誠指謝寒冰把遮住的部分是變造，陳沂說，這讓照片看起來更不雅？她也請曹興誠就不要拿璩美鳳光碟案出來類比了，璩是被偷拍，曹董是一系列的自拍。而且說真的照片被遮蔽部分也沒有不雅，只是畫面不舒服而已。