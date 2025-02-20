哈利法克斯論壇首移師台北 主席：見證國際對台支持

哈利法克斯國際安全論壇今天首度在台北登場，論壇主席范普拉表示，台灣是蓬勃發展的民主國家，但面臨鄰國許多灰色侵擾，在此舉辦論壇代表全球可以來到台灣，見證國際社會對台灣的支持和友誼。

為期兩天的哈利法克斯（Halifax）「台北論壇：連結民主與安全」下午登場，來自超過70國的政要、專家及學者齊聚，在開幕儀式前，由論壇主席范普拉（Peter van Praagh）主持記者會。

范普拉致詞時表示，哈利法克斯首次跨出北美就選在台灣舉辦論壇，這並不是巧合，台灣是非常蓬勃發展的民主國家，但近年面臨鄰可能侵略以及灰色侵擾，論壇目的是希望國際社會共同探討因應方式，最重要的是，台灣能做什麼。

范普拉強調，台灣與國際安全論壇是很好的配對，這代表全球可以來到台灣見證國際社會對台灣的支持和友誼；感謝聯電創辦人曹興誠大力支持讓論壇得以舉辦，讓民主陣營能齊聚台北。

媒體關切，本次論壇舉辦時間正逢俄烏戰爭3週年，范普拉表示，2022年2月爆發戰爭後，直到烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）堅定秉持對烏克蘭保護後，國際社會才給予相當支援，他3年來的堅定立場，展現民主陣營應有態度 。

另有媒體詢問，美國總統川普（Donald Trump）在俄烏戰爭的新觀點，這對台灣有何影響。聯電創辦人曹興誠答覆，台灣無法預測川普會怎麼做，但能夠努力在國內團結，向世界展現台灣維護民主的堅強決心。

他也說，總統賴清德得票率只有40%，中國就到處宣傳支持獨立只有40%，這是一個誤導，也是台灣面臨的問題；而期待別人幫助，首先要先自己幫助自己，美國不可能幫助有60%民眾支持統一的國家。

他話鋒一轉表示，尤其這次大罷免要趕出扮演中共特洛伊木馬的國會，與其猜測美國會怎麼做，對台灣來說，大罷免可宣示團結、保護民主、拒絕中共專制，這一點非常重要。

曹興誠致詞時則肯定哈利法克斯論壇，不但排除中國等威權國家參與，更不畏懼中國壓力，願意將台灣排入其中。他說，各國政要匯聚台灣共同表達對民主、自由價值的堅持，將成為台灣走向國際的重要助力，也象徵台灣走在民主道路上並不孤單。

他也說，即便台灣國內有分歧、有選舉、有罷免，但國際社會看台灣是一體的，同一塊土地、同一個顏色，任何政治攻防都不能、也不應該犧牲台灣主權，更不能打擊台灣的國際地位與形象。

談及川普政府帶來地緣、貿易挑戰，曹興誠說，台灣目標應一致，也就是保衛中華民國台灣的國家安全，反對對岸一切併吞土地的行為，「相信這是台灣社會最大公約數」，也唯有此台灣未來才有安全保障。