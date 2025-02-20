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TVBS民調／立院三大黨鞭「他」滿意度最高 柯建銘獲近6成不滿墊底

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
國民黨團總召傅崐萁（左）、民眾黨團總召黃國昌（中）、民進黨團總召柯建銘（右）。圖／聯合報系資料照（合成圖）
國民黨團總召傅崐萁（左）、民眾黨團總召黃國昌（中）、民進黨團總召柯建銘（右）。圖／聯合報系資料照（合成圖）

全台掀起大罷免潮，藍綠白三大黨鞭也頻頻隔空過招。根據TVBS民調中心詢問民眾對三個主要政黨總召的看法，其中以民眾黨團總召黃國昌滿意39%最高，國民黨團總召傅崐萁滿意度31%居次；而民進黨團總召柯建銘滿意度最低，僅有20%，其中高達59%表示不滿意。

各地罷免行動遍地開花，中選會已收到64件罷免案。根據TVBS民調中心最新調查結果顯示，有31%民眾支持罷免國民黨立委、44%民眾不支持；30%民眾支持罷免民進黨立委、41%不支持。整體而言，無論是國民黨或民進黨的立委，民眾不支持罷免的比例皆高於支持罷免。

對於罷免國民黨立委，調查進一步交叉分析顯示，雲嘉南民眾有35%支持罷免，也有36%不支持，意見較為分歧，其他地區民眾不支持的比例皆高於支持。對於罷免民進黨立委，調查顯示，所有地區民眾不支持罷免的比例皆高於支持，其中雲嘉南民眾不支持的比例最高為51%，明顯高於22%支持。

柯建銘日前還嗆聲要罷免立法院正副院長韓國瑜、江啟臣，民調也詢問民眾對於韓國瑜、江啟臣的滿意度？結果顯示，有45%民眾滿意韓國瑜的表現、32%不滿意、23%沒有表示意見；對於江啟臣的表現，有35%民眾表示滿、27%不滿意，另外38%沒有意見。

民眾黨前主席柯文哲因政治獻金案、京華城案遭檢方起訴，使民眾黨聲勢一度下跌，柯文哲也在今年1月宣布請辭黨主席，新任黨主席由民眾黨立法院黨團總召黃國昌擔任。此次調查結果顯示，全台民眾中，政黨傾向為民眾黨的比例，從去年10月調查時的9%，回升6個百分點至15%，值得關注。

本次調查是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於114年2月11日至18日晚間18時30至22時，共接觸1282位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為370位，拒訪率為28.9%，最後成功訪問有效樣本912位（市話448、手機464），在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負3.2個百分點以內。

立法院議場出入口被民進黨封阻，阻止會議進行。記者陳正興／攝影
立法院議場出入口被民進黨封阻，阻止會議進行。記者陳正興／攝影

傅崐萁 柯建銘 民調 黃國昌

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