影／小草醫院守候 憶柯文哲與柯爸最後一面「以為好轉卻成永別」

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發17日病逝。外界關注柯文哲何時奔喪，民眾黨立法院黨團主任陳智菡表示，將盡最大努力讓柯P在3月10日告別式這天盡最後孝道。支持者小草也曝光柯P與柯爸最後一次相見，並坦言「當時以為柯爸好轉，真的很意外」。

柯文哲父親柯承發預計3月10日舉辦告別式，享耆壽94歲，柯文哲直到隔天才知父死訊。支持者小草回憶，14日得知柯文哲要來新竹台大醫院探視柯爸的消息，當晚10時許，支持者們就在醫院守候，直到15日凌晨0時，才看到柯文哲在大批法警戒護下來到醫院探視柯爸。

小草說，原本柯P神色凝重，不過探視約半小時後，柯P出來時神情輕鬆許多，當時大家都以為柯爸病情好轉，支持者們也向柯P打氣喊話：「阿北加油！身體顧好，柯爸會沒事的」，未料沒多久就收到柯爸病逝的噩耗，令人震驚與不捨。

立委黃珊珊昨天受訪時哽咽指出，柯爸對大家就像對自己的孩子般親切，永遠都笑瞇瞇的，柯文哲去年每天都到台大醫院去探望柯爸，心情都很沉重，希望柯爸一路好走，並保佑柯文哲度過目前艱難時刻。

黃珊珊指出，柯爸一直是民眾黨的公職，她記得第一次見到柯爸，那時候她剛進台北市政府，柯爸告訴她，謝謝她幫忙柯文哲，那天讓她非常感動，也感受到柯爸對後輩的溫暖，每一次看到柯爸，對方都面帶微笑，永遠都笑瞇瞇的。

黃珊珊說，前主席柯文哲去年每天都到台大醫院去探望柯爸，心情都很沉重，當時柯爸病情還算穩定，後半年卻幾乎沒辦法看到自己的孩子，這種痛為人子女沒人可接受。